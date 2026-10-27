வாய்ப்பும், சவாலும் வர்த்தக ஒப்பந்தக் கதவு திறக்கிறது: பஞ்சு விலை உயர்வோ தடுக்கிறது
வாய்ப்பும், சவாலும் வர்த்தக ஒப்பந்தக் கதவு திறக்கிறது: பஞ்சு விலை உயர்வோ தடுக்கிறது
UPDATED : அக் 26, 2026 06:23 PM
ADDED : அக் 26, 2026 06:16 PM
திருப்பூர்: புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் இந்திய ஆடை ஏற்றுமதிக்குப் புதிய வாயில்களைத் திறந்துள்ளது; ஆனால், பஞ்சு விலை உயர்வு அந்த வளர்ச்சிப் பாதைக்குத் தடையாக உருவெடுத்துள்ளது. உலகச் சந்தையில் போட்டியை எதிர்கொண்டு ஏற்றுமதியைப் பெருக்க வேண்டிய தருணத்தில், மூலப்பொருள் விலை உயர்ந்தால் ஒப்பந்தங்கள் தரும் ஆதாயமே கேள்விக்குறியாகிவிடும். 'பஞ்சு இறக்குமதிக்கான வரிவிலக்கு சலுகையை மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டித்து, ஜவுளித்துறையின் வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு வழிவகுக்க வேண்டும்' என திருப்பூர் ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்தியாவில் பருத்திக்கான தேவை 350 லட்சம் பேல்களைத்(ஒரு பேல் என்பது 170 கிலோ) தாண்டியுள்ள நிலையில், உற்பத்தி 300 லட்சம் பேல்களுக்கும் கீழே குறைந்துள்ளது. கடந்த 2025 அக்டோபரில், 356 கிலோ கொண்ட ஒரு கேண்டி (356 கிலோ) பஞ்சு ரூ.54 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையானது. தற்போது ரூ.69 ஆயிரம் வரை உயர்ந்துள்ளது.
அமலுக்கு வந்த பஞ்சு இறக்குமதி வரிவிலக்கு சலுகை, இன்னும் நான்கு நாட்களில் முடிவடைகிறது. புதிய பருத்தி சீசன் தொடங்கியிருந்தாலும், இறக்குமதிக்கான வரிவிலக்கு நீக்கப்பட்டால் பஞ்சு விலை மேலும் உயரக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.
பிரிட்டன், நியூசிலாந்து நாடுகளுடனான வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான ஒப்பந்தமும் விரைவில் அமலுக்கு வரவுள்ளது. இதன் மூலம் இந்திய ஆடைகளுக்கு பூஜ்ஜிய வரி சலுகை கிடைத்து, ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. ஆனால், மூலப்பொருள் விலை உயர்ந்தால் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துவது சவாலாகிவிடும் எனத் தொழில்துறையினர் எச்சரிக்கின்றனர்.
ஓராண்டு நீட்டிப்பு
சுப்பிரமணியன், தலைவர், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம்:
புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தங்களால் திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதி கணிசமாக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு முக்கிய மூலப்பொருளான பஞ்சு தடையின்றிக் கிடைக்க வேண்டும். பஞ்சு விலை உயர்வால் நுால் விலையும் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது. விலை உயர்வைத் தடுக்கவும், வணிகர்கள் பஞ்சை வாங்கிப் பதுக்குவதைத் தவிர்க்கவும், இறக்குமதி வரிவிலக்கு சலுகையை மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க மத்திய அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தொழில் பாதிப்பு
சண்முகசுந்தரம், தலைவர், தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்:
பருத்தி சாகுபடி மற்றும் மகசூலை அதிகரிக்க மத்திய அரசு சிறப்புத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், அதன் பயன்கள் முழுமையாகக் கிடைத்து மகசூல் அதிகரிக்க 2030-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகாகலாம். அதுவரை பஞ்சு இறக்குமதி வரிவிலக்கு சலுகையை நீட்டிக்க வேண்டும். உள்நாட்டு ஜவுளித் தொழிலுக்குத் தேவையான பஞ்சு தடையின்றிக் கிடைக்காவிட்டால், ஆடை உற்பத்தித் தொழில் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும்.
இறக்குமதி சார்பு
அப்புக்குட்டி, தலைவர், தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம்:
இந்தியாவில் உள்நாட்டு பஞ்சு உற்பத்தி 290 லட்சம் பேல்களாக உள்ள நிலையில், தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய இறக்குமதியைச் சார்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது. வரிவிலக்கு சலுகை முடிவடைந்தால் பஞ்சு விலை உயரக்கூடும். புதிய சீசனில் தரமான பஞ்சைச் சரியான விலையில் கொள்முதல் செய்ய வேண்டியது அவசியம். எனவே, இறக்குமதி வரிவிலக்கு சலுகையை மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும்.
விற்பனைக் கட்டுப்பாடு
ரவிச்சந்திரன், பொதுச்செயலாளர், திருப்பூர் உள்நாட்டு பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்:
இந்திய பருத்திக் கழகம் வணிக நோக்கில் மட்டும் செயல்படாமல், உள்நாட்டு ஜவுளித் தொழிலின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் செயல்பட வேண்டும். பஞ்சு விற்பனையில் கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தி, நுாற்பாலைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து பஞ்சு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.