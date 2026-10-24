வெற்றி பயண திட்டத்தில் வாய்ப்பு மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
வெற்றி பயண திட்டத்தில் வாய்ப்பு மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 23, 2026 08:00 PM
உடுமலை: வெற்றி பயணத்திட்டத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் உரிய வாய்ப்பு வழங்கக் கோரி, தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தினர், உடுமலையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழக அரசின் வெற்றிப்பயணத் திட்டத்தில், மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுடன் ஒருவர் பயணிப்பதற்கும், ஆண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் உரிய அனுமதி வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாற்றுத்திறனாளிகளின் பயண உரிமையை உறுதி செய்யும் வகையில், திட்டத்தில் நிலவும் குறைபாடுகளைக் களைந்து, அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு சங்கத்தின் உடுமலை தாலுகா செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட துணைத்தலைவர் மாலினி உள்ளிட்ட சங்க நிர்வாகிகள், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர்.
உடுமலை அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், திரளான மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்றனர்.