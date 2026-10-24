பள்ளி தேர்ச்சி விகிதம் உயர்த்த உத்தரவு

ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
திருப்பூர்: ‘‘தேர்ச்சி விகிதத்தை உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ என அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நேற்று நடந்தது. மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் புனித அந்தோணியம்மாள் தலைமை வகித்தார்.
காலாண்டு தேர்வில் 40 அரசு உயர்நிலைப்பள்ளிகள், 25 மேல்நிலைப்பள்ளிகள் என 65 அரசு பள்ளிகள் தேர்ச்சி விகிதத்தில் பின்தங்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் தேர்வு எழுதிய மாணவர் எண்ணிக்கை, தேர்ச்சி பெற்றோர் எண்ணிக்கை, பாடம் வாரியாக தோல்வி அடைந்தோர் எண்ணிக்கை மற்றும் காரணம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்க வேண்டும், அடுத்தடுத்த தேர்வுகளில் தேர்ச்சி விகிதத்தை உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்த மாணவர்களின் கற்றல் திறனைமேம்படுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அரசுப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர்.