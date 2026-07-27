/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ த.வெ.க. சார்பில் உறுப்பு தானப்பதிவு
UPDATED : ஜூலை 26, 2026 10:35 PM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 10:34 PM
அ நிறம் | அளவு
அவிநாசி நகர த.வெ.க சார்பில், தமிழக அரசின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை மற்றும் நம்பிக்கை நமது அமைப்பு இணைந்து உடல் உறுப்பு தானப் பதிவு முகாமை நடத்தின. நகர செயலாளர் மோகனசுந்தரம் தலைமை வகித்தார். நம்பிக்கை நமது அமைப்பின் தலைவர் ரஹீம் அங்குராஜ் வரவேற்றார்.
அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி முதல்வர் மனோன்மணி முன்னிலையில், அமைச்சர் கமலி முகாமை தொடங்கி வைத்தார். முகாமில் 51 ஆண்கள், 41 பெண்கள் என மொத்தம் 92 பேர் உடல் உறுப்பு தானப் பதிவை மேற்கொண்டனர். கட்சி உறுப்பினர் ரேவதி நன்றி கூறினார்.