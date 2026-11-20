எங்களின் சகிப்புத்தன்மை எல்லை கடந்து விட்டது:அம்மாபாளையம் மக்கள் ஆவேசம்:ஆதார், ரேஷன் கார்டு ஒப்படைத்து ஊரை காலி செய்ய முடிவு
எங்களின் சகிப்புத்தன்மை எல்லை கடந்து விட்டது:அம்மாபாளையம் மக்கள் ஆவேசம்:ஆதார், ரேஷன் கார்டு ஒப்படைத்து ஊரை காலி செய்ய முடிவு
ADDED : நவ 20, 2026 03:12 AM
அவிநாசி,:திருமுருகன்பூண்டி அருகே பாறைக்குழியில் கொட்டப்படும் குப்பைகளால் ஏற்படும் துர்நாற்றம், கரும்புகையால் சுற்றுவட்டார மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
இதற்கு நிரந்தர தீர்வு காணாவிட்டால், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஆதார், ரேஷன் கார்டுகளை ஒப்படைத்து ஊரை காலி செய்யப் போவதாக மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சி 19-வது வார்டு கணபதி நகர், அம்மாபாளையம் பகுதியில் உள்ள பயன்படுத்தப்படாத பாறைக்குழிகளில் பல ஆண்டுகளாக குப்பைகள் கொட்டப்படுகின்றன.
கடந்த ஆக. முதல் திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியின் குப்பைகளும் இங்கு கொட்டப்படுகின்றன.இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்கள் பல போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.இதனால், நடந்த பேச்சு வார்த்தையில், மூன்று மாதங்களுக்கு மட்டும் குப்பைகளைக் கொட்ட அனுமதிக்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டனர்.
ஆனால், தற்போது 40 டன் கொள்ளளவு கொண்ட கனரக லாரிகளில், தினமும், 50-க்கும் மேற்பட்ட முறை குப்பை லாரிகளில் கொண்டுவரப்பட்டு கொட்டப்படுகிறது.இதனால் ஏற்படும் துர்நாற்றம், குப்பைகளுக்கு வைக்கப்படும் தீயால் பரவும் கரும்புகை ஆகிய வற்றால் அம்மாபாளையம் சுற்றுவட்டாரத்தில் 3 கி.மீ., சுற்றளவில் வசிக்கும் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக, குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள், முதியவர்களுக்கு சுவாசப் பிரச்னைகள் ஏற்படுவதாகவும் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சித் தலைவர் குமார் கூறியதாவது:
பாறைக்குழிக்கு அருகிலேயே அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில், 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.
குப்பைகளால் ஏற்படும் துர்நாற்றம், புகையால் தொண்டை, கண் எரிச்சல், தொடர் இருமல், சுவாசப் பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன. ஈக்கள் பெருகுவதால் வீடுகளில் வசிக்க முடியாத நிலையும் உள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களின் நலன் கருதி குப்பை கொட்டுவதை மாநகராட்சி, மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக கைவிட வேண்டும்.
இப்பிரச்னைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில், 23ம் தேதி கலெக்டர் அலுவலகத்தில்ஆதார், ரேஷன் கார்டுகளை ஒப்படைத்து ஊரை காலி செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
பலருக்கும் பாதிப்பு
அம்மாபாளையம் பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
பல ஆண்டுகளாக பாறைக்குழியில் குப்பை கொட்டி நிரப்பி வருகின்றனர்.
சில மாதங்களாக, திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் சேகரமாகும் குப்பைகளை இங்கு கொண்டு வந்து கொட்டுகின்றனர்.இதனால், நிலத்தடி நீர் மாசுபட்டுள்ளது ஒருபுறம் இருந்தாலும், குப்பைக்கு விஷமிகள் வைக்கும் தீயால் எழும் நச்சுப்புகை பலரையும் பாதிக்க வைத்துள்ளது.
குறிப்பாக, முதியோர், குழந்தைகள் மிகவும் அவதிப்படுகின்றனர். இத்தனை நாள் பொறுத்தோம். எங்களின் சகிப்புத்தன்மை எல்லை கடந்து விட்டது.
எனவே, ரேஷன், ஆதார் கார்டுகளை, திங்கட்கிழமை கலெக்டரிடம் ஒப்படைத்து ஊரை காலி செய்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.