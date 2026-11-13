திருப்பூரிலிருந்து உடுமலைக்கு இரவு நேர பஸ் வசதி தேவை
திருப்பூரிலிருந்து உடுமலைக்கு இரவு நேர பஸ் வசதி தேவை
UPDATED : நவ 08, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:38 PM
உடுமலை: திருப்பூரிலிருந்து உடுமலைக்கு, இரவு நேர பஸ் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும், என, விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
உடுமலை பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து, சொந்த ஊருக்கு ரயில் மற்றும் பஸ்கள் வாயிலாக, திருப்பூர் வருகின்றனர். ஆனால், இரவு நேரங்களில், திருப்பூரிலிருந்து உடுமலைக்கு பஸ் வசதி இல்லை. இரவு 11:50க்கு, ஈரோடிருந்து, திருப்பூர் வழியாக உடுமலை வரும் பஸ்சிற்கு பிறகு, அதிகாலை, 4:00 மணிக்கு தனியார் பஸ் உள்ளது.
ஏற்கனவே, இரவில் இயங்கி வந்த சேலம் பஸ் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை, உடுமலைக்கு வர பஸ் வசதி இல்லாததால், வயதானோர், குழந்தைகள், பெண்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
தற்போது, தீபாவளி பண்டிகை காரணமாகவும், நுாற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள், திருப்பூரிலிருந்து உடுமலைக்கு இரவு நேர பஸ் வசதி இல்லாமல், கடுமையாக பாதிக்கும் நிலை உள்ளது.
எனவே, நள்ளிரவு நேரத்தில், திருப்பூரிலிருந்து, உடுமலைக்கு பஸ்கள் இயக்க போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர், அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு மனு அனுப்பி உள்ளனர்.