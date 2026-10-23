பசுமையாக காட்சியளித்த நெல் வயல்கள் மாயம்! மழை பொய்த்து வறட்சி ஏற்பட்டதால் மாற்றம்
பசுமையாக காட்சியளித்த நெல் வயல்கள் மாயம்! மழை பொய்த்து வறட்சி ஏற்பட்டதால் மாற்றம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 06:34 PM
உடுமலை: ஆண்டு முழுவதும் பசுமையாக காணப்பட்ட கல்லாபுரம் நெல் வயல்கள், நடப்பாண்டு ஏற்பட்ட வறட்சியால் தரிசு நிலமாக மாறி காட்சியளிப்பது வேதனை அளிக்கிறது.
உடுமலை அருகே, அமராவதி அணை பகுதியில், கல்லாபுரம், ராமகுளம் பழைய ஆயக்கட்டு ராஜவாய்க்கால் பாசனத்தின் கீழ், 2,300 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
ஆண்டு தோறும், குறுவை, சம்பா, தாளடி என மூன்று போகம் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வந்தன.
அமராவதி அணை கட்டப்படுவதற்கு முன்பே, இப்பகுதியில் நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. அணை வறண்டாலும், அணைக்கு பல கி.மீ., துாரம் அமைந்துள்ள பழமையான வாய்க்கால் வழியாக, கூட்டாறு பகுதியிலிருந்து நீர் கொண்டு வந்து, பழங்காலத்தில் பாசனம் மேற்கொண்டது.
இப்பகுதியில், நுாற்றாண்டுகள் பழமையானதும், கீழ் பகுதியிலிருந்து மேடான பகுதிக்கு நீர் கொண்டு செல்லும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட தொட்டி பாலம், வயல்களுக்கு மத்தியில், அறுவடை செய்த நெல் உலர வைக்கும் பாறை களம் மற்றும் நெல் வயல்களுக்கு நீர் செல்லும் அரணி வாய்க்கால்கள் என, பசுமை சூழலான பகுதியாக உள்ளது.
இதனால், உடுமலை பகுதியின் ‘சினிமா சூட்டிங் ஸ்பாட்’ ஆகவும், கல்லாபுரம் உள்ளது. அதே போல், அமராவதி அணைக்கு சுற்றுலா வரும் பயணியருக்கும், அற்புதமான இயற்கை காட்சியாகவும், அதிகாலை நேரத்தில் சூரியன் உதிக்கும் ரம்மியமான நேரத்தில் மிகவும் பசுமையான இயற்கை ஓவியமாக காட்சியளிக்கும் பகுதியாக இருந்தது.
இவ்வாறு, பசுமையை ஆண்டு முழுவதும் கொண்டிருந்த இப்பகுதி, தற்போது தரிசு நிலம் போல் மாறியுள்ளது. நடப்பாண்டு பருவமழைகள் பொய்த்து, அமராவதி அணைக்கு நீர்வரத்து இல்லாத நிலையில், பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்படவில்லை.
இதனால், பல ஆண்டுகளுக்கு பின், தற்போது முதல் போகம் குறுவை நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படாமல், வயல்கள் வீணாக உள்ளது.
மாதக்கணக்கில் இப்பகுதியில், மழையும் பெய்யாததால், புற்கள், செடிகள் கூட இல்லாமல், வறண்ட பகுதியாக காணப்படுவதாகவும், ஆடு, மாடுகள் கூட மேய்ச்சலுக்கு விட முடியாத நிலை உள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.