வல்லபபாய் பட்டேல் ஜெயந்தி: மாணவர்களுக்கு ஓவியப் போட்டி
வல்லபபாய் பட்டேல் ஜெயந்தி: மாணவர்களுக்கு ஓவியப் போட்டி
UPDATED : நவ 02, 2026 10:22 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:31 PM
திருப்பூர்: சர்தார் வல்லபபாய் பட்டேல் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, திருப்பூர் 15 வேலம்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு விழிப்புணர்வு ஓவியப் போட்டி நடத்தப்பட்டது.
குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகரில் நடைபெற்ற 'ஏக்தா பரேட்' அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி, போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் புரொஜெக்டர் மூலம் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது.
தொடர்ந்து, தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்தும் வகையில் ஓவியப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில், சிறார் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் திருப்பூர் மாவட்ட வடக்கு கிளை சார்பில் பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். நிகழ்ச்சியில் வார்டு கவுன்சிலர் தங்கராஜ் கலந்து கொண்டார்.
போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களுக்கு பரிசுகளும், பங்கேற்ற அனைவருக்கும் ஆறுதல் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன. இன்ஸ்பெக்டர் சக்திவேல், குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் சங்கீதா, எஸ்.ஐ.,க்கள் பிரபுதேவா, கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் பரிசுகளை வழங்கினர்.