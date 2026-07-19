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﻿ நாளை முதல் பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் எல்.எச்.பி., பெட்டிகளாக மாற்றம்

﻿ நாளை முதல் பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் எல்.எச்.பி., பெட்டிகளாக மாற்றம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:15 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:15 PM

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திருப்பூர்: பாலக்காடு - துாத்துக்குடி இடையே தினமும் இயக்கப்படும் பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் (ரயில் எண்: 16791/16792) நாளை (20-ம் தேதி) முதல் முழுமையாக எல்.எச்.பி., பெட்டிகளுடன் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

தினமும் மாலை 4:05 மணிக்கு பாலக்காட்டில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில், கேரளா - தமிழக எல்லையை இணைக்கும் முக்கிய ரயிலாகும். மொத்தம், 42 ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் இந்த ரயில், மறுநாள் காலை 6:30 மணிக்கு துாத்துக்குடி செல்லும்.

தற்போது இந்த ரயிலில், 10 முன்பதிவில்லா பொதுப் பெட்டிகள், ஒரு ஏ.சி., பெட்டி மற்றும் ஆறு முன்பதிவு படுக்கை வசதி பெட்டிகள் உள்ளன. கோவை, திருப்பூர் பயணியரும் இந்த ரயிலை அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

எல்.எச்.பி. பெட்டிகளாக மாற்றப்பட்ட பின், பொதுப்பெட்டி ஒன்றில், 90 பேருக்குப் பதிலாக 99 பேர் வரை அமர்ந்து பயணிக்க முடியும். இதுதவிர, அதிக பாதுகாப்பு, குறைந்த அதிர்வு மற்றும் வசதியான பயண அனுபவம் கிடைக்கும் என்பதால், பாலக்காடு, கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த பயணியர் இந்த அறிவிப்பை வரவேற்றுள்ளனர்.

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