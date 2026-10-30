பல்லடம் புறவழிச் சாலை முடக்கம்

UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
பல்லடம்: பல்லடத்தின் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட புறவழிச்சாலை திட்டம் போதிய நிதியின்றி முழுமையடையாமல் முடங்கி கிடக்கிறது. அவ்வப்போது திறக்கப்படுவதும் மீண்டும் மூடப்படுவதுமாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் குழப்பமடைவதுடன் விபத்து அபாயமும் நீடிக்கிறது.
போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க கடந்த ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட தெற்கு புறவழிச்சாலை திட்டம், செட்டிபாளையம் சாலையில் தொடங்கி பொள்ளாச்சி, உடுமலை, தாராபுரம் சாலைகள் வழியாக மாதப்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையை இணைக்கும் வகையில் ரூ.54 கோடி மதிப்பீட்டில் 7.5 கி.மீ நீளத்துக்கு கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் தொடங்கியது.
தொடக்கத்தில் 10 மீட்டர் அகலத்தில் திட்டமிடப்பட்ட சாலை நிதி பற்றாக்குறையால் அகலம் குறைக்கப்பட்டும் முழுமை பெறவில்லை. தரைமட்ட பாலங்கள், தடுப்புகள், வேகத்தடைகள், வெள்ளை கோடுகள், சிக்னல் கம்பங்கள் பணிகள் முடியாமல் திட்டம் ஆமை வேகத்தில் நகர்கிறது. முகூர்த்த நாட்களில் நெரிசலை சமாளிக்க பணி முடியாமலே திறக்கப்பட்டு பின்னர் மூடப்படுவதால் குழப்பம் நீடிக்கிறது.
எம்.எல்.ஏ., தீர்வு காண்பாரா?
பல்லடம் எம்.எல்.ஏ. ராம்குமார் பொறுப்பேற்ற பிறகு, குறிப்பிடத்தக்க புதிய திட்டங்கள் எதுவும் கொண்டுவரப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. கிடப்பில் உள்ள புறவழிச்சாலைத் திட்டத்தின் குளறுபடிகளைச் சரிசெய்து, மீதமுள்ள பணிகளை விரைந்து முடித்து, சாலையை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு ஒப்படைக்க அவர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தடுப்புக்கற்கள் வைத்து மூடப்பட்டிருக்கும் பல்லடம் புறவழிச் சாலை.