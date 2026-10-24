ஆர்ப்பரிக்கும் பஞ்சலிங்கம் அருவி சுற்றுலா பயணியர் உற்சாகம்
ஆர்ப்பரிக்கும் பஞ்சலிங்கம் அருவி சுற்றுலா பயணியர் உற்சாகம்
UPDATED : அக் 16, 2026 05:38 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:36 PM
உடுமலை: உடுமலை திருமூர்த்திமலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக, அருவியில் நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. இதில், சுற்றுலா பயணியர் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்கின்றனர்.
உடுமலை அருகேயுள்ள திருமூர்த்திமலையில், மலைமேல் பஞ்சலிங்கம் அருவி, மலையடிவாரத்தில், சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா ஆகியோர் ஒருங்கே எழுந்தருளியுள்ள அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவில், திருமூர்த்தி அணை, நீச்சல் குளம் என சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மிக மையாக உள்ளது.
பல்வேறு மாநிலங்கள், மாவட்டங்களிலிருந்து ஏராளமான மக்கள் வந்து செல்கின்றனர். திருமூர்த்திமலைப்பகுதிகளில், கடந்த 10 மாதமாக போதிய மழையில்லாததால், அருவியில் நீர் வரத்தின்றி, வறண்டு காணப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக, மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக, அருவியில் நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது.
பசுமையான மலைகள், அருமையான சீதோஷ்ண நிலையில், மூலிகை குணங்களுடன் விழும் அருவி நீரில், சுற்றுலா பயணியர் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்கின்றனர். இதனால், திருமூர்த்த்திமலைக்கு சுற்றுலா பயணியர் வருகை அதிகரித்துள்ளது.