பி.ஏ.பி., பாசன நீர் திருட்டு உறுதியானது: குடிமங்கலம் போலீசில் புகார் 'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி
பி.ஏ.பி., பாசன நீர் திருட்டு உறுதியானது: குடிமங்கலம் போலீசில் புகார் 'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:16 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:21 PM
உடுமலை: பிரதான கால்வாயில் தண்ணீர் திருட்டு அதிகரித்துள்ளது குறித்த 'தினமலர்' செய்தி எதிரொலியாக, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் அரசூர் பகுதியில், ஆய்வு செய்து, தண்ணீர் திருட்டை உறுதிபடுத்தி, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க குடிமங்கலம் போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளனர்.
உடுமலை திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து பி.ஏ.பி., முதலாம் மண்டல பாசனத்துக்கு பிரதான கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கால்வாயில், வழியோரத்தில் அதிகரித்துள்ள தண்ணீர் திருட்டு காரணமாக, கடைமடை பாசன பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், இரவு நேரங்களில் பிரதான கால்வாயில் நீர் திருட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் அவ்வழியாக செல்லும் விவசாயிகளை மிரட்டுவதாக புகார் எழுந்தது.
குறிப்பாக அரசூர் ஷட்டர் பகுதியில், நீர் திருட்டு அதிகரித்துள்ளது மற்றும் விவசாயிகள் மிரட்டப்படுவது குறித்து 'தினமலர்' நாளிதழில் நேற்று செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, நீர்வளத்துறை நெகமம் பாசனப்பிரிவு அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, பிரதான கால்வாயில் இருந்து தண்ணீர் திருடப்படுவது உறுதி செய்யப்பட்டது. நீர் திருட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, நெகமம் பாசன பிரிவு உதவி பொறியாளர் முகமது அப்துல்காதர், குடிமங்கலம் போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார்.
அதில், 'பரம்பிக்குளம் பிரதான கால்வாய் சரகம், 39.500 கி.மீ., முதல் 52 கி.மீ., வரை, நெகமம் பாசன பிரிவு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. ஐந்தாம் சுற்று பாசனத்துக்கு, பிரதான கால்வாயில் பாசன நீர் செல்கிறது.
நேற்று முன்தினம், பிரதான கால்வாயின் 46வது கி.மீ., ல், கொசவம்பாளையத்தை சேர்ந்த முருகேசன், கணேஷ் ஆகியோர் கால்வாயின் அருகிலுள்ள இரண்டு கிணறுகளுக்கு முறையற்ற வகையில் பாசன நீரை எடுத்துள்ளனர்.
மேலும், அவ்வழியாக சென்ற பாலதண்டபாணி என்பவரையும் மிரட்டியுள்ளனர். இவ்வாறு, பாசன நீரை முறையற்ற வகையில் எடுப்பதால், கடைமடை விவசாயிகளுக்கு பாசன நீர் கொண்டு சேர்க்க இயலாத நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே அந்நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.