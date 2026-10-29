குப்பைக் கிடங்காக மாறிய பி.ஏ.பி. பாசன வாய்க்கால்

UPDATED : அக் 28, 2026 08:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:25 PM
திருப்பூர்: பி.ஏ.பி., திட்டத்தின் கீழ் திருப்பூர் நகரப் பகுதிகளிலும் பாசன நிலங்கள் உள்ளன. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தண்ணீர் திறக்கப்படும் நிலையில், வாய்க்கால்களில் பொதுமக்கள் குப்பைகளைக் கொட்டுகின்றனர். நீண்ட இடைவெளி காரணமாக, குப்பைகள் குவிவதை யாரும் கண்டுகொள்வதில்லை.
குப்பைகள் மலைபோல் குவிந்துள்ளதால், சில பகுதிகளுக்குத் தண்ணீர் செல்வதில்லை. மாறாக, வாய்க்கால் நீர் சாக்கடைக் கால்வாயில் சென்றுவிடுவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
முத்தணம்பாளையம் பகுதியில் பி.ஏ.பி., வாய்க்காலில் தொடர்ந்து குப்பைகள் கொட்டப்படுவதால், பாசனத்துக்குத் தண்ணீர் செல்வதில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்கின்றனர். வாய்க்கால்களை ஆண்டுக்கு ஒருமுறை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர்.
முத்தணம்பாளையத்தில் உள்ள பி.ஏ.பி. வாய்க்காலில் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டுள்ளன.