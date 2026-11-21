/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/அவிநாசி கோவிலில் நாளை மறுதினம் பரணி தீபம்
UPDATED : நவ 21, 2026 07:46 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:34 PM
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அவிநாசி: அவிநாசி ஸ்ரீ கருணாம்பிகை உடனமர் அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவிலில் நாளை மறுதினம் (நவ.23)பரணி தீபமும், நவ.24 மகா தீபமும் ஏற்றப்படுகின்றன.
கொங்கு ஏழு சிவாலயங்களில் முதன்மையானதாக விளங்கும் இக்கோவிலில், கார்த்திகை மாத தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு நாளை மறுதினம் மாலை 6:30 மணிக்கு கோவில் ராஜகோபுரம், தீபஸ்தம்பம், அம்மன் சன்னதி கோபுரம், கொடிமரம் ஆகிய இடங்களில் பரணி தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. நவ.24 இரவு 7:00 மணியளவில் கோவில் தீபஸ்தம்பத்தில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளதாக கோவில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.