பெற்றோரே துணை! பொதுத்தேர்வில் மாணவர் சாதனை படைக்க... மாவட்ட கல்வித்துறையின் புதுமை முயற்சி
பெற்றோரே துணை! பொதுத்தேர்வில் மாணவர் சாதனை படைக்க... மாவட்ட கல்வித்துறையின் புதுமை முயற்சி
UPDATED : நவ 20, 2026 03:02 AM
ADDED : நவ 19, 2026 07:24 PM
திருப்பூர்: பொதுத்தேர்வுக்கு மாணவர்களை தயார்படுத்தும் வகையில், அவர்களின் படிப்பு, ஒழுக்கம், செயல்பாடுகள் குறித்து பெற்றோரிடம் விளக்க, வகுப்பாசிரியர்களுக்கு மாவட்ட கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, ஒவ்வொரு மாணவரின் பெற்றோரையும் தனித்தனியாக அழைத்து, அவர்களின் கல்வித்திறன், கற்றலில் உள்ள குறைபாடுகள், பள்ளியில் நடத்தை மற்றும் பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் முறை குறித்து ஆசிரியர்கள் விளக்க வேண்டும். பெற்றோரும் தங்கள் பிள்ளைகளின் கல்வி நிலையை முழுமையாக அறிந்து, வீட்டில் படிப்பதற்கு உரிய சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் தொழில் நகரமாக இருப்பதால், பெற்றோர் வேலைக்குச் செல்வதை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்கு வசதியான நாளில் சந்திப்பை நடத்த வேண்டும். இதற்காக ஒரு வாரம் அல்லது 10, 20 நாட்கள் ஆனாலும் பரவாயில்லை. சனிக்கிழமைகளிலும் பெற்றோரை சந்திக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள், வகுப்பாசிரியர்கள் இதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆசிரியர்களின் அலைபேசி எண்கள் வாயிலாக பெற்றோரை தொடர்புகொண்டு சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாள் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தேர்ச்சி சதவீதம் அதிகரிக்க திட்டம்
வழக்கமாக பள்ளிகளில் பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் நிலையில், பொதுத்தேர்வு நெருங்கும் நேரத்தில் தனித்தனியாக பெற்றோரை சந்திக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. மாணவர்களின் கல்வி நிலையை பெற்றோர் அறிந்துகொள்வதன் மூலம், வீட்டிலும் அவர்களை தேர்வுக்கு தயார்படுத்த முடியும். தேவைப்பட்டால் சிறப்பு வகுப்புகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கலாம் என்பதே இதன் நோக்கமாகும்.
திருப்பூர் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாள் கூறியதாவது:
பிளஸ் 2 மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்ச்சி சதவீதத்தில், திருப்பூர் கல்வி மாவட்டம் கடந்த முறை 11-வது இடம் பெற்றது. அடுத்த மாதம் அரையாண்டுத் தேர்வும், வரும் மார்ச் மாதம் பொதுத்தேர்வும் நடைபெற உள்ளன. தேர்ச்சி சதவீதத்தை அதிகரிக்க, கல்வியாண்டு தொடக்கம் முதலே பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
கற்றலில் பின்தங்கியுள்ள மாணவர்களுக்கு காலை, மாலை நேரங்களில் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. பொதுத்தேர்வில் கூடுதல் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பும் அவசியம். எனவே, மாணவர்களின் இதுவரையிலான படிப்பு, வரும் நாட்களில் வீட்டில் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேர்வுக்கான தயாரிப்பு, பண்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து பெற்றோருக்கு விளக்க ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
வழக்கமாக பள்ளிகளில் பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் நிலையில், பொதுத்தேர்வு நெருங்கும் நேரத்தில் தனித்தனியாக பெற்றோரை சந்திக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது