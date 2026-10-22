/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ஜெய்சாரதா பள்ளி சார்பில் தேசப்பற்றுப் பேரணி
UPDATED : அக் 09, 2026 08:39 PM
ADDED : அக் 09, 2026 08:36 PM
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திருப்பூர்: 15 வேலம்பாளையம் ஜெய் சாரதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இந்திய விமானப்படை தினத்தை முன்னிட்டு தேசப்பற்று விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.
பள்ளி தாளாளர் நிக்கான்ஸ் வேலுசாமி தலைமையில் நடந்த பேரணியில் மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர். விமானப்படையின் சேவை, நாட்டின் பாதுகாப்பு, தேசிய பெருமை குறித்து பதாகைகள் ஏந்தி முழக்கமிட்டனர். அறக்கட்டளை செயலாளர் கீர்த்திகா வாணி, பொருளாளர் சுருதி, முதல்வர் மணிமலர், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
ஜெய்சாரதா மெட்ரிக் பள்ளி தாளாளர் நிக்கான்ஸ் வேலுசாமி தலைமையில், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்ற தேசப்பற்று விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடந்தது.