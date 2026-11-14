/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நடைபாதையா... முட்புதர் காடா? அச்சத்தில் நடக்கும் பாதசாரிகள்
நடைபாதையா... முட்புதர் காடா? அச்சத்தில் நடக்கும் பாதசாரிகள்
நடைபாதையா... முட்புதர் காடா? அச்சத்தில் நடக்கும் பாதசாரிகள்
UPDATED : நவ 14, 2026 09:00 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:00 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர்: திருப்பூர் ரயில்வே மேம்பாலத்தின் கீழ் பாதசாரிகள் நடந்து செல்லும் நடைபாதை முழுவதும் முட்புதர் மண்டி, பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.
தலைமை தபால் அலுவலகம், குமரன் வணிக வளாகம், ஸ்டேட் வங்கிக்குச் செல்லும் நடைபாதையில் ஒரு புறம் படிக்கட்டுகள் இடிந்து சேதமடைந்துள்ளன. மறுபுறம் முட்புதர்களும், குப்பைகளும் நிறைந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. மேலும், அங்குள்ள ஒரே விளக்கும் எரியாததால் இரவில் பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுகிறது. எனவே, அதிகாரிகள் நடைபாதையை சீரமைத்து, விளக்குகளை சரிசெய்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.