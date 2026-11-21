தகுதியான பிரின்டிங் நிறுவனங்களுக்கு விரைவில் அனுமதி அமைச்சர் உத்தரவாதம்: தொழில்துறையினர் மகிழ்ச்சி
தகுதியான பிரின்டிங் நிறுவனங்களுக்கு விரைவில் அனுமதி அமைச்சர் உத்தரவாதம்: தொழில்துறையினர் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 21, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:27 PM
திருப்பூர்: தகுதியான கட்டமைப்புடன் காத்திருக்கும் பிரின்டிங் நிறுவனங்களுக்கு உடனடியாக அனுமதி வழங்க வேண்டுமென, அமைச்சர் அருண்ராஜ், அறிவுறுத்தியுள்ளதால், பல மாதங்களாக காத்திருக்கும் நிறுவனங்கள், மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூர் பின்னலாடை உற்பத்தியில், சாயமிடும் பணிகளுக்கு அடுத்ததாக, பிரின்டிங் தொழில்நுட்பம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. கடந்த, 2016ம் ஆண்டு முதல், பிரின்டிங் தொழில், மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் சிவப்பு வகைப்பாட்டுக்கு மாற்றப்பட்டது. இதன்காரணமாக, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் வந்துவிட்டன.
கடந்த, 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து, பிரின்டிங் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. குடியிருப்புகளுக்கு அருகே இருந்தாலும் பாதிப்பு இல்லை; சத்தமின்றி இயங்குவதால், எவ்வித இடையூறும் இல்லை. பல ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரின்டிங் நிறுவனங்கள் இரவு - பகலாக இயங்கி வந்த இடங்களில், குடியிருப்புகள் பெருகின. இதனால், அப்பகுதிகள் கலப்பு குடியிருப்புகள் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கலப்பு குடியிருப்பு பகுதிகளில் இயங்கி வந்த பிரின்டிங் நிறுவனங்கள், சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்பை அமைத்த பிறகும், முறையான இயக்க அனுமதி கிடைக்கவில்லை. கலப்பு குடியிருப்பு என்பதால், வழங்க இயலாது என, மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரிகள் கைவிரிக்கின்றனர். இதேபிரச்னை ஏற்பட்ட போது, 2010ல் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, புதிய நிறுவனங்கள் உருவாக முடியாது; பழைய நிறுவனங்கள்தொடர்ந்து இயங்க அனுமதி வழங்கப்படும்' என, அரசு தரப்பு முடிவு செய்தது.
காத்திருப்பு
நீண்ட இடைவெளிக்கு பின், கலப்பு குடியிருப்பு என்ற பிரச்னை மீண்டும் தற்போது தலைதுாக்கியுள்ளது. நீண்டகாலமாக இயங்கி வந்தநிறுவனங்கள், மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய அறிவுரைப்படி, சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்புகளை அமைத்து, பல மாதங்களாக காத்திருக்கின்றன. மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய அனுமதி கிடைத்தால் மட்டுமே, இயக்கத்தை துவக்க முடியும். இருப்பினும், த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே, அனுமதி கோரி பிரின்டிங் நிறுவனங்கள் அணுகி வருகின்றன.
சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சரை சந்தித்து விளக்கிய பின், விரைவில் தீர்வு கிடைக்கம் என்ற நம்பிக்கை பிறந்தது. இந்நிலையில், கடந்த வாரம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில், திருப்பூர் பின்னலாடை வாரிய அமைப்பதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அதில், கலப்பு குடியிருப்புகளில் பிரின்டிங் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
திருப்பூர் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் அருண்ராஜ், இதுதொடர்பாக, சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சரிடமும் பேசினார். அதன்படி, அனுமதிக்காக காத்திருக்கும் பிரின்டிங் நிறுவனங்களுக்கு, விரைவில் அனுமதி கிடைக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இதுகுறித்த, திருப்பூர் ஏற்றுமதி பின்னலாடை பிரின்டிங் சங்க (டெக்பா) தலைவர் ஸ்ரீகாந்த் கூறுகையில், ''கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்தில், அமைச்சர் அருண்ராஜிடம், தெளிவாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சரிடம் ஆலோசித்த பிறகு, விரைவில் அனுமதி வழங்கப்படுமென உறுதி அளித்துள்ளார். கலப்பு குடியிருப்பு பகுதிகளில், நீண்டகாலமாக இயங்கி வந்து, தற்போது முழுமையான சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்பை நிறுவியுள்ள, தகுதியான நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கலாம் என்று, மாசுக்கட்டுப்பாடுவாரியத்துக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதன்படி, விரைவில், அனுமதி கிடைக்குமென, காத்திருக்கின்றனர்,'' என்றார்.
மிகவும் முக்கியம்
தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் உருவாகி வரும் நிலையில், புதிய வர்த்தக வாய்ப்பு திருப்பூரை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றன. புதிய பாய்ச்சலுக்கு திருப்பூர் தயாராக வேண்டிய நேரத்தில், பிரின்டிங் நிறுவனங்கள், அனுமதிக்காக காத்திருப்பது கவலை அளிக்கிறது. பிரின்டிங் சேவை மிக முக்கியம் என்பதால், தமிழக அரசு தலையிட்டு, கலப்பு குடியிருப்பு பகுதியில் இயங்கி வந்த, தகுதியான நிறுவனங்களுக்கு விரைவாக அனுமதி வழங்க முன்வர வேண்டும் என, பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.