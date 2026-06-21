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காப்பீடு திட்டத்தால் பயனில்லை: ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் கவலை

காப்பீடு திட்டத்தால் பயனில்லை: ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் கவலை

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:53 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:53 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:52 PM

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பல்லடம்: பல்லடம் தாலுகா அலுவலகம் முன்பாக, தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர்கள் சங்கத்தின் சார்பில், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

வட்டக்கிளை தலைவர் பழனிசாமி தலைமை வகித்தார். துணைத் தலைவர் ரத்தினா வரவேற்றார். கிளை செயலாளர் ராஜகோபாலன், மாவட்ட பொருளாளர் பாலச்சந்திர மூர்த்தி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

ஓய்வூதியர்களுக்கான புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தால் எந்தப் பயனும் இல்லை. பயனளிக்கும் வகையில் காப்பீடு திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும். ஓய்வூதியர் சங்கங்களை அழைத்துப் பேசாமல், தன்னிச்சையான முடிவு ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. சங்க நிர்வாகிகள் முருகசாமி, ராஜமாணிக்கம், முருகேசன், பரமசிவம் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். கிளை பொருளாளர் பாலசுப்பிரமணியம் நன்றி கூறினார்.

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