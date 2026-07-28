ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:43 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
அவிநாசி:தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், அவிநாசியில் நடைபெற்றது.
வட்டக்கிளை தலைவர்கள் கோபாலகிருஷ்ணன், சுப்பராயன் தலைமை வகித்தனர். துணைத்தலைவர் ரங்கசாமி வரவேற்றார்.
மாவட்ட இணை செயலாளர் துரைராஜ் துவக்க உரையாற்றினார். அவிநாசி மற்றும் ஊத்துக்குளி கிளை செயலாளர்கள் நடராஜன், பாஸ்கரன் ஆகியோர் கோரிக்கையை விளக்கி பேசினர்.
பணி நிறைவு பெற்ற வருவாய் கிராம ஊழியர் சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் சுப்பிரமணியன், மாவட்டத் துணைத் தலைவர் தவமணி, சாலை பணியாளர் சங்க மாநில நிர்வாகி ராமன் ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர். மாவட்டத் துணைத் தலைவர் சண்முகம் அவிநாசி கிளை பொருளாளர் சண்முகம் சிறப்புரை ஆற்றினர். புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் ஓய்வூதியர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் இல்லை. ஓய்வூதிய சங்கங்களை அழைத்துப் பேசாமல் அரசின் தன்னிச்சையான முடிவு ஏற்க முடியாது என்பது உட்பட பல கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கோஷமிடப்பட்டது.