/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/வடிகால் இல்லாமல் மக்கள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:17 PM
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உடுமலை: குடிமங்கலம் ஒன்றியம், பெதப்பம்பட்டியில் வாரச்சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது. செஞ்சேரிமலை ரோட்டில் அமைந்துள்ள இச்சந்தை வளாகத்தின் அருகில், மழை நீர் ரோட்டை கடக்க வடிகால் வசதியில்லை. இந்த ரோட்டில், கனரக போக்குவரத்து அதிகளவு உள்ளது. மழைக்காலங்களில், வாரச்சந்தை அருகே, கண்டியம்மன் கோவில் உட்பட மேற்கு பகுதியிலிருந்து வரும் மழை நீர் ரோட்டிலேயே தேங்கி நிற்கிறது.
அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டுனர்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே, நெடுஞ்சாலைத்துறையினரும், சோமவாரப்பட்டி ஊராட்சி நிர்வாகத்தினரும் இணைந்து, அப்பகுதியில், வடிகால் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.