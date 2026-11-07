சொந்த ஊருக்குச் செல்லும் மக்களே உஷார்! போலீசிடம் தகவல் சொல்ல ‘அட்வைஸ்’
சொந்த ஊருக்குச் செல்லும் மக்களே உஷார்! போலீசிடம் தகவல் சொல்ல ‘அட்வைஸ்’
UPDATED : நவ 06, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:24 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகைக்காக வெளியூர் செல்லும் மக்கள், தங்கள் வீடுகள் குறித்த விவரங்களை அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன் அல்லது போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தெரிவித்துச் செல்லலாம் என மாநகர போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
தீபாவளிக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ள நிலையில், திருப்பூர் மாநகரம் பண்டிகைக் களைகட்டியுள்ளது. துணிக்கடைகள், இனிப்பகங்கள், மரச்சாமான்கள் மற்றும் மொபைல்போன் விற்பனைக் கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. முக்கியச் சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டமும் வாகனப் போக்குவரத்தும் அதிகரித்துள்ளன.
கூட்ட நெரிசலைப் பயன்படுத்தி திருட்டுச் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதைத் தடுக்க, சாதாரண உடையில் போலீசார் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். முக்கியச் சந்திப்புகளில் கண்காணிப்புக் கோபுரங்கள் அமைத்தும் கண்காணித்து வருகின்றனர். போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது.
புத்தாடைகள் வாங்குவதற்காக மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டை சுற்றியுள்ள கடைகளுக்கு மக்கள் அதிக அளவில் வந்து செல்கின்றனர். இதனால், அந்தப் பகுதியில் நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில், வளம் பாலம் அருகில், முனிசிபல் சாலை, நொய்யல் பாலம், மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகில் எனப் பல இடங்களில் வாகன நிறுத்த வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களைத் தவிர வேறு இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டாம் என ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் சில அடி இடைவெளியிலேயே போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். கூட்ட நெரிசலுக்கு ஏற்ப போக்குவரத்து மாற்றங்களையும் மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கவனம் தேவை
மாநகர போலீசார் கூறியதாவது:
தீபாவளிக்கு மக்கள் எவ்வித சிரமமுமின்றி சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்வதற்குத் தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், பிற துறைகளுடன் இணைந்து செய்யப்பட்டுள்ளன. வாகன நெரிசலைத் தவிர்க்கப் போக்குவரத்து மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன. தற்காலிக பஸ் நிலையங்கள், மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கள் என மாநகரின் முக்கியப் பகுதிகள் அனைத்திலும் போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வெளியூர் செல்லும் மக்கள், வீட்டு சாவியைப் பாதுகாப்பாக எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். வீட்டுக்கு வெளியே ஏதாவது ஓரிடத்தில் வைத்துச் செல்லக் கூடாது. ஊருக்குச் செல்வதற்கு முன் உறவினர்கள் அல்லது நம்பிக்கையான நண்பர்களிடம் தகவல் தெரிவிக்கலாம். பணம், நகை போன்றவற்றைப் பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தில் வைத்துச் செல்வது நல்லது. மேலும், தங்கள் பகுதி காவல் நிலையம் அல்லது காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்குத் தகவல் தெரிவித்துச் செல்லலாம். இதன்மூலம் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் போலீசார் கூடுதல் கண்காணிப்பை மேற்கொள்ள முடியும்.
பண்டிகைக் காலங்களில் மக்கள் கூட்டத்தைப் பயன்படுத்தி சிலர் திருட்டுச் சம்பவங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். கூட்டத்தோடு கூட்டமாகக் கலந்து, யாருக்கும் சந்தேகம் ஏற்படாத வகையில் பணம், நகை மற்றும் பொருள்களைத் திருடிச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பொது இடங்களிலும் பஸ் பயணத்தின்போதும் பணத்தை வெளிப்படையாகக் காட்டுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அருகில் அமர்ந்து பேசுபவர்கள் பழகியவர்கள் போலத் தெரிந்தாலும், அவர்கள் கொடுக்கும் உணவுப் பொருள்களை வாங்கிச் சாப்பிடக் கூடாது. பணம், நகை உள்ளிட்டவற்றைப் பிறர் கவனிக்கும் வகையில் வைத்திருக்க வேண்டாம்.
இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.