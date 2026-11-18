ஊருக்குள் வர அடம் பிடிக்கும் பஸ்கள் அமைச்சர் தொகுதியில் தவிக்கும் மக்கள் முதல்வருக்கு ‘பறந்த’ கோரிக்கை மனு
ஊருக்குள் வர அடம் பிடிக்கும் பஸ்கள் அமைச்சர் தொகுதியில் தவிக்கும் மக்கள் முதல்வருக்கு ‘பறந்த’ கோரிக்கை மனு
UPDATED : நவ 17, 2026 07:27 PM
ADDED : நவ 17, 2026 07:24 PM
அவிநாசி: அவிநாசி, பெருமாநல்லுார் பகுதி பொதுமக்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், மாணவ, மாணவிகள், வியாபாரிகள், ஐ.டி. ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோர் முதல்வருக்கு அனுப்பியுள்ள மனு:
திருப்பூருக்கு இணையாக அவிநாசியிலும் தொழில், கல்வி நிறுவனங்கள் பெருகியுள்ளதால், பல்வேறு மாவட்ட மக்கள் தங்கிப் பணியாற்றுகின்றனர். இங்கிருந்து கோவை, பெருந்துறை, ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், ராசிபுரம் ஆகிய ஊர்களுக்கு, தினமும் ஏராளமானோர் பயணம் செய்கின்றனர். ஆனால், அந்த வழிகளில் வரும் அரசு, தனியார் பஸ்கள் ஊருக்குள் வராமல், தாங்களாகவே ‘1 டூ 1’ எனப் பெயர்ப்பலகையை மாற்றிக்கொண்டு பைபாஸ் சாலை வழியாகச் செல்கின்றன.
இதனால், காலை 7:00 முதல் 10:00 மணி வரை கோவை, பெருமாநல்லுார், பெருந்துறை, ஈரோடு, சேலம் செல்வோர் பஸ்களில் ஏற முடியாமல் தவிக்கின்றனர். மாலை நேரங்களில் கோவை பஸ் ஸ்டாண்டில் அவிநாசி, பெருமாநல்லுார் பயணிகளை ஓட்டுநர், நடத்துநர்கள் ஏற்ற மறுக்கின்றனர். வார இறுதி நாட்களில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து, பஸ்களில் தொங்கியபடி ஆபத்தான பயணம் மேற்கொள்ளும் அவலம் தொடர்கிறது.
அவிநாசி, அமைச்சர் கமலியின் தொகுதி என தெரிந்தும் பஸ்கள் புறக்கணிப்பது வேதனையளிக்கிறது. முதல்வரின் தனிப்பிரிவு, அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பலமுறை மனு அளித்தும், தாசில்தார் மற்றும் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே, அனைத்துப் பஸ்களும் அவிநாசி, பெருமாநல்லுார் ஊருக்குள் வந்து செல்லவும், கடந்த ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்ட கிராமப்புற நகரப் பஸ்களை மீண்டும் இயக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.