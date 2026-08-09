/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ மக்கள் குறைதீர் முகாம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:16 AM
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தாராபுரம்:தாராபுரத்தில்
சிறப்பு மக்கள் குறைதீர் முகாம் நேற்று நடந்தது. திருப்பூர் கலெக்டர்
மனிஷ் நாரணவரே, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கார்த்திகேயன் முன்னிலை
வகித்தனர்.
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர்
செங்கோட்டையன், கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி ஆகியோர், மக்களிடம்
இருந்து மனுக்களை பெற்றனர். முகாமில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் மனு
அளித்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.* தாராபுரத்தில் அமராவதி
ஆற்றங்கரையில் உள்ள அகஸ்தீஸ்வரர் கோவில் அருகே, மஹா தீப ஆரத்தி
நிகழ்ச்சி, செப்., 6ம் தேதி முதல் 10ம் தேதி நடக்கிறது. இதில்
பங்கேற்குமாறு தாராபுரத்துக்கு நேற்று வந்த அமைச்சர்
செங்கோட்டையனிடம், மதுரை இளைய ஆதீனம் ஸ்ரீ விஸ்வலிங்கேஸ்வர
தம்பிரான் சுவாமிகள் வலியுறுத்தினார்.