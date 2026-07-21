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மருத்துவமனை அருகே மதுக்கடை: அகற்ற வலியுறுத்தி கலெக்டரிடம் மனு

மருத்துவமனை அருகே மதுக்கடை: அகற்ற வலியுறுத்தி கலெக்டரிடம் மனு

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:46 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:46 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM

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திருப்பூர்: பூண்டி ரிங் ரோட்டில், இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைக்கு அருகே செயல்படும் டாஸ்மாக் மதுக்கடையை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

திருப்பூர் கலெக்டரிடம், மா.கம்யூ., சார்பில், அளிக்கப்பட்ட மனு:

திருப்பூர், அவிநாசி ரோடு மற்றும் பெருமாநல்லுார் ரோட்டை இணைக்கும் பூண்டி ரிங்ரோட்டில், இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனைக்கு அருகே, 200 மீ., துாரத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடை செயல்படுகிறது. மாவட்டத்திலுள்ள ஏராளமானே தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர், இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர். அருகிலுள்ள செட்டிபாளையம், அண்ண நெசவாளர் காலனி, இந்திரா நகர், மொரார்ஜி தேசாய் நகர் குடியிருப்புகளில், 25 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். அப்பகுதியில் பள்ளி மற்றும் தொழிற்சாலைகளும் அமைந்துள்ளன. முதல்வர் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி, பூண்டி ரிங் ரோட்டிலுள்ள டாஸ்மாக் மதுக்கடையை அகற்றவேண்டும்.

அவிநாசி அருகே வஞ்சிபாளையம், ஸ்ரீ வாரி கார்டன் செல்லும் வழியில், கவுசிகா நதியில், சிலர் சாயக்கழிவுநீரை ஆற்றில் கலக்கவிடுகின்றனர். இதனால் நிலத்தடி நீர் மாசுபடுகிறது. மக்களுக்கு நோய் பரவும் அபாய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து விவசாயத்தையும், பொதுமக்களையும் பாதுகாக்கவேண்டும்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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