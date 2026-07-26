குளம் ஆக்கிரமிப்பு தாசில்தாரிடம் மனு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:00 AM
காங்கேயம்,:காங்கேயத்தை
அடுத்த ஊதியூர் அருகே வட்டமலை கரையை ஒட்டியுள்ள நீர்வழிப்பாதை,
குளம் ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க கோரி, காங்கேயம் தாசில்தார் அலுவலகத்தில்
மக்கள் மனு அளித்துள்ளனர்.
மனு விபரம்: நிழலி கிராமம், நிழலி சர்வே எண்
1221ல் வட்டமலை கரையை ஒட்டிள்ள நீர்வழிப்பாதை, குளம ஆக்கிரமிப்பு
செய்யப்பட்டுள்ளது. மண் வெட்டி போட்டு குளத்தின் ஒரு பகுதி
மூடியுள்ளனர். நீர் வழிப்பாதை, குளத்தை ஒட்டி, 10க்கும் மேற்பட்ட
ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து தண்ணீர் எடுத்து, பக்கத்து கிராமத்துக்கு கொண்டு
செல்ல குழாய் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. முறைகேடான ஆழ்துளை
கிணறுகளால் சுற்றுவட்டாரத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம்
குறைந்துள்ளது. மக்களுக்கு மட்டுமின்றி விவசாயத்துக்கும் தண்ணீர்
தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
போர்வெல்லில் இருந்து வணிக
நோக்கத்துக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்வதை தடுக்க வேண்டும். தண்ணீர் எடுக்க
அனுமதி அளித்திருந்தாலும் அதை ரத்து செய்து, நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பை
மீட்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.