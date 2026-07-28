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குறைகளை சொல்லும் மனுக்கள்... தீர்வுக்கு ஏங்கும் மக்கள்!

குறைகளை சொல்லும் மனுக்கள்... தீர்வுக்கு ஏங்கும் மக்கள்!

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 11:08 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:12 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 11:08 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:12 PM

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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட அளவிலான பொதுமக்கள் குறைகேட்பு கூட்டம், கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே தலைமையில் நேற்று கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில், மொத்தம், 697 மனுக்களை பொதுமக்கள் அளித்தனர்.

திருப்பூர் பாண்டியன் நகரில் கடந்த 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இதுவரை அரசு இழப்பீடு வழங்கப்படவில்லை என பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் மனு அளித்தனர். உயிரிழந்த 6 வயது சிறுமியின் குடும்பத்தினரும், கை, கால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் வீடு சேதமடைந்தவர்களும் உடனடியாக இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.

குவாரிக்கு எதிர்ப்பு

காங்கயம் தாலுகா கீரனுார் ஊராட்சி மக்கள், புதிய கல்குவாரிகளுக்கு அனுமதி வழங்கக் கூடாது என மனு அளித்தனர். ஏற்கனவே செயல்பட்டு வரும் குவாரிகளால் சுற்றுச்சூழல், நிலத்தடி நீர் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும் புதிய குவாரிகள் மற்றும் விரிவாக்கப் பணிகளுக்கு அனுமதி மறுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

சாயக்கழிவு புகார்

திருப்பூர், செக்குகாரர் தோட்டம் பகுதி மக்கள், சாயம் கலந்த தண்ணீரை பாட்டிலில் கொண்டு வந்து கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர். தென்னம்பாளையம், சந்தைப்பேட்டை, கள்ளிக்காடு தோட்டம் பகுதியில் இயங்கும் சாய ஆலையிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதால், நிலத்தடி நீர் மாசடைந்து, குடிநீர் மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் சாயம் கலந்த தண்ணீர் வருவதாக புகார் தெரிவித்தனர். சம்பந்தப்பட்ட சாய ஆலை மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என மனு அளித்தனர்.

மாசு பாதிப்பு

முதலிபாளையம், நல்லூர் பகுதி மக்கள் அளித்த மனுவில், மாநகராட்சி குப்பைக் கழிவுகள் பாறைக்குழிகளில் கொட்டப்பட்டதால் நிலமும், நிலத்தடி நீரும் கடுமையாக மாசடைந்துள்ளது. மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி கழிவுகளை அகற்றி, நிலத்தடி நீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குறித்து மாவட்ட அளவில் சிறப்பு ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என கூறியிருந்தனர்.

மின் இணைப்பு

பொங்கலுார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட என்.என். புதுார் பகுதி மக்கள், வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்க அதிகாரிகள் காலதாமதம் செய்கின்றனர்; உடனடியாக மின் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

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