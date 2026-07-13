﻿ பி.எப்., கணக்கு நிலுவை; பொது சமரச திட்டம் தயார்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:06 AM
திருப்பூர்: ''வருங்கால வைப்பு நிதி (பி.எப்.) கணக்குகளில் ஏதேனும் நிலுவை வைத்துள்ள நிறுவனங்கள், மத்திய அரசின் பொது சமரச திட்டத்தின் கீழ் வரும் ஆறு மாதங்களுக்குள் தங்கள் கணக்குகளைச் சீரமைத்துப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்'' எனத் திருப்பூர் மண்டல பி.எப். அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது.
மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள இந்த 'பொது சமரச திட்டம் - 2026', பி.எப். அறக்கட்டளைகளை இயக்கும் நிறுவனங்கள் தங்களின் கணக்குகளைச் சரிசெய்ய ஆறு மாத கால அவகாசத்தை வழங்கியுள்ளது. கடந்த ஜூன் 29- முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள இந்தத் திட்டம், பல்வேறு சட்ட விதிகளின்படி சமரச முறையில் பொது மன்னிப்பு வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
யார் பயன்பெறலாம்? சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தில் விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களாகச் செயல்பட விரும்பும் நிறுவனங்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெறலாம். இத்திட்டத்தின் கீழ் சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டப்படி, குறைந்தபட்ச பணியாளர் எண்ணிக்கை மற்றும் மூலதன அளவுகளில் சலுகைகள் வழங்கப்படும்.
தகுதியுள்ள நிறுவனங்கள் இதற்கான விண்ணப்பங்களை நேரடியாக மத்திய அரசுக்கோ அல்லது மண்டல அலுவலகங்களுக்கோ மின்னஞ்சல் வழியாகச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
இதில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க rc.exemption@epfindia.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்தலாம்.
நிபந்தனைகள் நிறுவனங்களின் நிதிக் கணக்குகள் அனைத்தும் ஒரு பட்டயக் கணக்காளரால் தணிக்கை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பித்த மூன்று மாதங்களுக்குள் பி.எப். அதிகாரிகளால் அறிவுறுத்தப்படும் சிறப்புத் தணிக்கையையும் முடிக்க வேண்டும்.
இத்திட்டம் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு, ஜூன் 29-ல் வெளியான அரசிதழ் அறிவிப்பு ஜிஎஸ்ஆர்525(இ) - 2026-ன் இணைப்புப் பகுதி 'சி' மற்றும் இ.பி.எப்.ஓ. அதிகாரப்பூர்வ வலைதளத்தைப் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
திருப்பூர் மண்டலத்திற்குட்பட்ட நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்க மண்டல அலுவலகம் தயாராக உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.