குழாய் உடைந்து உருவான குளம்: கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகள்
குழாய் உடைந்து உருவான குளம்: கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 08, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:50 PM
உடுமலை: உடுமலை, மடத்துக்குளம் பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கும் திட்ட குழாய்கள் பல இடங்களில் உடைந்து குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
உடுமலை திருமூர்த்தி அணை, தளி கால்வாயை ஆதாரமாகக்கொண்டு, உடுமலை, மடத்துக்குளம், குடிமங்கலம் ஒன்றிய கிராமங்களுக்கு, நான்கு கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
குடிநீர் திட்ட கட்டமைப்புகள் முறையாக பராமரிக்காதது மற்றும் குடிநீர் திட்டங்களை இயக்குவதில், அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருவதால், கிராமங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிரந்தரமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் நீரேற்று நிலையம் அமைந்துள்ள, திருமூர்த்தி நகரில் துவங்கி, கிராமங்களக்கு செல்லும் பிரதான குழாய் மற்றும் பகிர்மான குழாய்களில் பல இடங்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, குடிநீர் வீணாகிறது. அதிலும், திருமூர்த்தி நகர் பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில், பல ஆண்டுகளாக குழாய் உடைந்து குடிநீர் வீணாவது தொடர்கதையாக உள்ளது.
இதனால், ரோடு சேதமடைவதோடு, அப்பகுதியில் குளம் போன்று தண்ணீர் தேங்கி, கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. குடிநீர் திட்டங்கள் அமைந்துள்ள பகுதியிலேயே, குழாய் உடைப்பை பல மாதமாக அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளாதது, அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குடிநீர் திட்ட குழாய்கள் உடைப்பு காரணமாக, குடிநீர் திட்டங்களின் கீழ், பயன்பெறும் நுாற்றுக்கணக்கான கிராம மக்களுக்கு குடிநீர் கிடைக்காமல், அவதிப்படுகின்றனர்.
குழாய் உடைப்பு காரணமாக, பிரதான ரோடுகளும் சேதமடைந்து வருகின்றன. எனவே, குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள், குழாய்கள் உடைப்பை உடனடியாக சரி செய்யவும், கிராமங்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லாமல், குடிநீர் வினியோகிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.