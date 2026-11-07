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வெடிக்கு பதில் செடி வைங்க... பல்லடத்தில் விழிப்புணர்வு
வெடிக்கு பதில் செடி வைங்க... பல்லடத்தில் விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:47 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM
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பல்லடம்: பல்லடம் வனம் அமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து போலீசார் இணைந்து நடத்திய ‘வெடிக்கு பதில் செடி’ என்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, பல்லடம் நால்ரோடு பகுதியில் நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு பல்லடம் டி.எஸ்.பி., பார்த்திபன் தலைமை வகித்தார். வனம் அமைப்பின் இணைச் செயலாளர் ஈஸ்வரமூர்த்தி வரவேற்றார். போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்திபன், இந்திய மருத்துவ சங்க செயற்குழு உறுப்பினர் ராஜ்குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு, ‘வெடிக்கு பதில் செடி’ ‘பாதுகாப்பாக தீபாவளியைக் கொண்டாடுவோம்’ உள்ளிட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியபடி நால்ரோடு பகுதியில் நின்ற பள்ளி மாணவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர்.