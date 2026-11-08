/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நாற்று நட்ட கரங்கள் நாளை பசுமை தடங்கள்
ADDED : நவ 08, 2026 04:15 PM
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காங்கயம்: 'வனத்துக்குள் திருப்பூர்' திட்டம் சார்பில், 25 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளன. நடப்பாண்டு 12-வது திட்டத்தில் இரண்டு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, காங்கயம் அருகே குருக்கலியம்பாளையத்தில், தமிழ்நாடு இரிகேஷன் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ராஜாமணியின் தோட்டத்தில் 7,000 சவுக்கு நாற்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டன. இதுவரை நடப்பாண்டு திட்டத்தில் 1,03,467 மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பருவமழை பெய்து வருவதால் நடவுப் பணிகள் வேகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மரக்கன்றுகள் நடவு செய்ய விரும்புவோர் 90470 86666 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ திட்டத்தின் கீழ், குருக்கலியம்பாளையத்தில், 7 ஆயிரம் சவுக்கு நாற்றுகள் நடப்பட்டன.