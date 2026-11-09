/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பசுமை பரப்பு உயர்த்த பனை விதைகள் நடவு
UPDATED : நவ 09, 2026 12:06 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:06 AM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சியில் நகர்ப்புற பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்கும் வகையில், நொய்யல் ஆற்றுப்படுகை, செட்டிபாளையம், நல்லாறு, சங்கிலிப்பள்ளம், சபரி, செந்தில், புதுநகர் ஓடைகளில் பனை விதைகள் நடப்பட்டன.
மண் அரிப்பைத் தடுத்து, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தும் நோக்கில் மாநகராட்சி பணியாளர்கள், மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் இப்பணியில் ஈடுபட்டனர். பருவமழையைப் பயன்படுத்தி விதை நடவுப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நல்லுார், இடுவாய் உள்ளிட்ட மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் ஏற்கனவே 50 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.