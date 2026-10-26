பனை விதை நடும் பணி

ADDED : அக் 25, 2026 07:34 PM
பொங்கலூர்:
‘தாய் மண்ணே வணக்கம்’ அமைப்பு சார்பில் மரபு விதை பாதுகாப்பு, நஞ்சில்லா வேளாண்மை, தற்சார்பு கிராமங்களை உருவாக்குதல், சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி, நீலகிரியில் இருந்து சென்னை வரை, 2,000 கி.மீ., யாத்திரை நடக்கிறது.
தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு, பெண்கள் இணைப்பக்குழு, பூவுலகின் நண்பர்கள், வானகம், தாய் அறக்கட்டளை, நம்மாழ்வார் பன்மயக் கழகம், சமன்வயா, ராட்டை ஊடகம் உள்ளிட்ட பல அமைப்புகள், இதற்கு ஆதரவு கொடுத்துள்ளன. திருப்பூர், பொங்லுார் வந்த இந்த யாத்திரை குழுவினர், பெரியாரியபட்டி, சின்னாரியபட்டி பனங்காட்டு குட்டை ஆகிய இடங்களில் பனை விதை நடவு செய்தனர்.
இதில், தாய் மண்ணே வணக்கம் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் அரச்சலூர் செல்வம், மருதம்குமார், தாய் அறக்கட்டளை சுந்தரமூர்த்தி, பி.ஏ.பி., பாசன சபை தலைவர்கள் கோபால், பாலசுப்ரமணி, இயற்கை விவசாயிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.