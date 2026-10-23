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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பிளாஸ்டிக் அடைப்பு; சாலையில் கழிவுநீர்

பிளாஸ்டிக் அடைப்பு; சாலையில் கழிவுநீர்

பிளாஸ்டிக் அடைப்பு; சாலையில் கழிவுநீர்

UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM

ADDED : அக் 22, 2026 05:25 PM

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UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM ADDED : அக் 22, 2026 05:25 PM

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பல்லாங்குழி சாலை

காளிபாளையம் ஊராட்சி, கணக்கம்பாளையம் – - நாதம்பாளையம் ரோடு குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. சீரமைக்க வேண்டும்.

-– ஜெயவேல், நாதம்பாளையம். (படம் உண்டு)

கம்பம் சாய்கிறது

திருப்பூர், தாராபுரம் ரோடு, பலவஞ்சிபாளையம் பிரிவு, வேலாயுதசாமி மண்டபம் எதிரே மின் கம்பம் விழும் நிலையில் உள்ளது.

-– மீனாட்சிசுந்தரம், தாராபுரம் ரோடு. (படம் உண்டு)

குடிநீர் கலப்படம்

திருப்பூர், 17வது வார்டு, எம்.எஸ்.நகரில் வினியோகிக்கும் குடிநீரில் மழைநீர் கலந்து வருகிறது.

-– ரஞ்சித், எம்.எஸ்.நகர். (படம் உண்டு)

சாலைக்கு வந்தது

பல்லடம் ரோடு, தென்னம்பாளையத்தில் சாக்கடை கால்வாயில் பிளாஸ்டிக் அடைப்பால் கழிவுநீர் சாலையில் ஓடுகிறது.

-– செல்வராஜ், தென்னம்பாளையம். (படம் உண்டு)

கால்வாய் அடைப்பு

மாநகராட்சி 8வது வார்டு, மும்மூர்த்தி நகரில் கால்வாய் அடைப்பால் கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளது.

-– வீரேஸ்வரன், மும்மூர்த்தி நகர். (படம் உண்டு)

பிளாஸ்டிக் அடைப்பு

மாநகராட்சி 56வது வார்டு, செரங்காடு, என்.பி.நகரில் கால்வாயில் பிளாஸ்டிக் அடைப்பு, துர்நாற்றம் வீசுகிறது.

-– ராஜேந்திரன், என்.பி.நகர். (படம் உண்டு)

கழிவுநீர் தேக்கம்

ராக்கியாபாளையம், ஜெய் நகர் 3வது வீதியில் கால்வாய் அடைப்பால் கழிவுநீர் தேங்குகிறது.

-– ராஜேஷ்கண்ணா, ஜெய் நகர். (படம் உண்டு)

குப்பை தேக்கம்

திருமுருகன்பூண்டி - பெரியாயிபாளையம் ரோடு, விஸ்வாஸ் மண்டப வீதியில் ரோட்டோர குப்பையால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.

-– மணி, பெரியாயிபாளையம். (படம் உண்டு)

கரைப்புதுார் ஊராட்சி, பாரியூர் அம்மன் நகரில் திறந்தவெளி குப்பையால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.

- முத்துகுமாரசாமி, கரைப்புதுார். (படம் உண்டு)

மின்சாரம் வீண்

நெருப்பெரிச்சல், ஜே.ஜே.நகரில் ஒரு வாரமாக பகலிலும் தெருவிளக்கு எரிகிறது.

- இனியா, ஜே.ஜே.நகர். (படம் உண்டு)

தடுப்பு வேண்டும்

பல்லடம், காளிவேலம்பட்டி – - செம்மிபாளையம் ரோட்டில் குட்டையில் மழைநீர் நிரம்பி ஆபத்தாக உள்ளது.

- நட்ராஜன், செம்மிபாளையம். (படம் உண்டு)

பெயின்ட் அடிக்கணும்

பிச்சம்பாளையம், கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் பின்புறம் புதிய வேகத்தடைக்கு வெள்ளை பெயின்ட் அடிக்க வேண்டும்.

- திருமலைவாசன், பிச்சம்பாளையம். (படம் உண்டு)

குழியால் விபத்து

பல்லடம் - திருப்பூர் ரோடு, குன்னாங்கல்பாளையத்தில் ரோட்டில் குழியால் விபத்து நடக்கிறது.

- தாமோதரன், குன்னாங்கல்பாளையம். (படம் உண்டு)

உடைந்த பெட்டி

திருப்பூர், 30வது வார்டு, ராம்நகர் முதல் வீதியில் தெருவிளக்குப் பெட்டி உடைந்து கிடக்கிறது.

- கோபாலகிருஷ்ணன், ராம்நகர். (படம் உண்டு)

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