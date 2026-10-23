பிளாஸ்டிக் அடைப்பு; சாலையில் கழிவுநீர்

UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:25 PM
பல்லாங்குழி சாலை
காளிபாளையம் ஊராட்சி, கணக்கம்பாளையம் – - நாதம்பாளையம் ரோடு குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. சீரமைக்க வேண்டும்.
-– ஜெயவேல், நாதம்பாளையம். (படம் உண்டு)
கம்பம் சாய்கிறது
திருப்பூர், தாராபுரம் ரோடு, பலவஞ்சிபாளையம் பிரிவு, வேலாயுதசாமி மண்டபம் எதிரே மின் கம்பம் விழும் நிலையில் உள்ளது.
-– மீனாட்சிசுந்தரம், தாராபுரம் ரோடு. (படம் உண்டு)
குடிநீர் கலப்படம்
திருப்பூர், 17வது வார்டு, எம்.எஸ்.நகரில் வினியோகிக்கும் குடிநீரில் மழைநீர் கலந்து வருகிறது.
-– ரஞ்சித், எம்.எஸ்.நகர். (படம் உண்டு)
சாலைக்கு வந்தது
பல்லடம் ரோடு, தென்னம்பாளையத்தில் சாக்கடை கால்வாயில் பிளாஸ்டிக் அடைப்பால் கழிவுநீர் சாலையில் ஓடுகிறது.
-– செல்வராஜ், தென்னம்பாளையம். (படம் உண்டு)
கால்வாய் அடைப்பு
மாநகராட்சி 8வது வார்டு, மும்மூர்த்தி நகரில் கால்வாய் அடைப்பால் கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளது.
-– வீரேஸ்வரன், மும்மூர்த்தி நகர். (படம் உண்டு)
பிளாஸ்டிக் அடைப்பு
மாநகராட்சி 56வது வார்டு, செரங்காடு, என்.பி.நகரில் கால்வாயில் பிளாஸ்டிக் அடைப்பு, துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
-– ராஜேந்திரன், என்.பி.நகர். (படம் உண்டு)
கழிவுநீர் தேக்கம்
ராக்கியாபாளையம், ஜெய் நகர் 3வது வீதியில் கால்வாய் அடைப்பால் கழிவுநீர் தேங்குகிறது.
-– ராஜேஷ்கண்ணா, ஜெய் நகர். (படம் உண்டு)
குப்பை தேக்கம்
திருமுருகன்பூண்டி - பெரியாயிபாளையம் ரோடு, விஸ்வாஸ் மண்டப வீதியில் ரோட்டோர குப்பையால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.
-– மணி, பெரியாயிபாளையம். (படம் உண்டு)
கரைப்புதுார் ஊராட்சி, பாரியூர் அம்மன் நகரில் திறந்தவெளி குப்பையால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.
- முத்துகுமாரசாமி, கரைப்புதுார். (படம் உண்டு)
மின்சாரம் வீண்
நெருப்பெரிச்சல், ஜே.ஜே.நகரில் ஒரு வாரமாக பகலிலும் தெருவிளக்கு எரிகிறது.
- இனியா, ஜே.ஜே.நகர். (படம் உண்டு)
தடுப்பு வேண்டும்
பல்லடம், காளிவேலம்பட்டி – - செம்மிபாளையம் ரோட்டில் குட்டையில் மழைநீர் நிரம்பி ஆபத்தாக உள்ளது.
- நட்ராஜன், செம்மிபாளையம். (படம் உண்டு)
பெயின்ட் அடிக்கணும்
பிச்சம்பாளையம், கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் பின்புறம் புதிய வேகத்தடைக்கு வெள்ளை பெயின்ட் அடிக்க வேண்டும்.
- திருமலைவாசன், பிச்சம்பாளையம். (படம் உண்டு)
குழியால் விபத்து
பல்லடம் - திருப்பூர் ரோடு, குன்னாங்கல்பாளையத்தில் ரோட்டில் குழியால் விபத்து நடக்கிறது.
- தாமோதரன், குன்னாங்கல்பாளையம். (படம் உண்டு)
உடைந்த பெட்டி
திருப்பூர், 30வது வார்டு, ராம்நகர் முதல் வீதியில் தெருவிளக்குப் பெட்டி உடைந்து கிடக்கிறது.
- கோபாலகிருஷ்ணன், ராம்நகர். (படம் உண்டு)