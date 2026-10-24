‘போக்சோ’ வழக்கு விசாரணை விரைவில் சிறப்பு கோர்ட்

UPDATED : அக் 24, 2026 12:33 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:28 AM
திருப்பூர்: ‘போக்சோ’ பிரிவு வழக்கு விசாரணைகளுக்கான சிறப்பு கோர்ட் திருப்பூரில் விரைவில் துவங்க உள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சிறுவர்கள் மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்குகள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த வழக்குகள் அனைத்தும் மகிளா கோர்ட்டில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் ‘போக்சோ’ வழக்குகள் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் வழக்குகளை இடையூறின்றி, விரைவாக விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்க நீதித்துறை சார்பில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதன்படி ‘போக்சோ’ வழக்குகள் அதிகம் பதிவாகும் மாவட்டங்களில் சிறப்பு கோர்ட் துவங்க அனுமதிக்கப்பட்டது. திருப்பூர் மாவட்டத்தில் போக்சோ சிறப்பு கோர்ட் துவங்க சென்னை ஐகோர்ட் அனுமதித்துள்ளது.
இதற்கு ஏற்ற இடம் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் வளாகத்தில் தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. தற்போது ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் வளாகத்தில் ஜே.எம். 4 கோர்ட் செயல்படும் இடத்தை மாவட்ட நீதித்துறை தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது என அதிகாரிகள் கூறினர்.
இதையடுத்து அங்கு இயங்கி வரும் ஜே.எம். 4 கோர்ட் இரண்டாவது தளத்தில் அறை எண் 2க்கு மாற்றப்படுகிறது. வரும் 26ம் தேதி முதல் இந்த இடமாற்றம் செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது.
ஐகோர்ட் உத்தரவின்படி ‘போக்சோ’ சிறப்பு கோர்ட் துவங்கப்பட்ட பின்னர், அது முன்னர் ஜே.எம்.4 கோர்ட் இயங்கிய அறையில் செயல்படும் என நீதித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.