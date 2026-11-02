நீரில் நஞ்சு... நிலத்தில் குப்பை! கொதித்தெழுந்த முதலிபாளையம் கிராம மக்கள்
நீரில் நஞ்சு... நிலத்தில் குப்பை! கொதித்தெழுந்த முதலிபாளையம் கிராம மக்கள்
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
திருப்பூர்: பாறைக்குழியில் கொட்டப்பட்ட குப்பையை அகற்ற வலியுறுத்தி, கால்நடைகளுடன் வந்தும், குப்பையை கொட்டியும், திருப்பூர் ஒன்றியம் முதலிபாளையம் ஊராட்சியில் இன்று (நவ.,1), கிராமசபாவை புறக்கணித்து, விவசாயிகள் நுாதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
உள்ளாட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் கிராமசபா கூட்டம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அவ்வகையில், முதலிபாளையம் ஊராட்சியில், செம்மாண்டம்பாளையம் சமுதாய நலக்கூடத்தில் இன்று கிராமசபா கூட்டம் நடந்தது. இந்நிலையில், விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் நுாதன போராட்டத்தில் இறங்கினர்.
அவ்வகையில், பசு, காளை, எருமை, ஆடு ஆகியவற்றை கிரமசபா நடைபெற இருந்த சமுதாய நலக்கூடத்துக்கு அழைத்துவந்து, ஆங்காங்கே கட்டிப்போட்டனர். கால்நடைகளின் முதுகில், ‘நீரில் நஞ்சு கலக்காதீர்; நிம்மதியாக வாழ விடுவீர்’ என்கிற வாசகம் அடங்கிய பிரசுரம் ஒட்டப்பட்டிருந்தது. மூட்டை மூட்டையாக குப்பை கழிவுகளை டிராக்டரில் எடுத்துவந்து, கொட்டி, தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.
விவசாயிகள் திரண்டு, குப்பை மற்றும் தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்ற கோஷம் எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், முதலிபாளையத்தில் இன்று கிராமசபா ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
போராட்டம்
தொடரும்...
முதலிபாளையம், நல்லுார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலுசாமி கூறியதாவது:
திருப்பூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம், முதலிபாளையம் பாறைக்குழியில், 10 லட்சம் டன் குப்பை கழிவுகளை கொட்டியுள்ளது. இதனால், 5 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு, நிலத்தடிநீர் மாசு அடைந்துள்ளது. நிலத்தடி நீரை, அன்றாட தேவைக்கு மட்டுமின்றி, விவசாயத்துக்கு, கால்நடைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என, மாசுகட்டுப்பாடுவாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பாறைக்குழியில் கொட்டப்பட்ட குப்பை மற்றும் கழிவுநீரை அகற்றவேண்டும் என, ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டது.
ஆனால், பல மாதங்களாகியும், மாநகராட்சி நிர்வாகம் இதுவரை, கோர்ட் உத்தரவை நிறைவேற்றவில்லை. கழிவுகளை கொட்டி கிராமங்களை அழித்துவிட்டு, கிராமசபா நடத்தி என்ன பயன். அதனாலேயே, முதலிபாளையம் கிராமசபா கூட்டத்தை தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகிறோம். மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகராட்சி, மாசுகட்டுப்பாடுவாரியம், பி.டி.ஓ. – சுற்றுச்சூழல் குழு உள்பட ஐவர் கமிட்டி அமைத்து, குப்பை பிரச்னைக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுப்பதாக, பி.டி.ஓ. உறுதி அளித்துள்ளார். இனியும் இதேநிலை தொடர்ந்தால், போராட்டங்களும் தொடரும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.