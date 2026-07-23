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﻿ 16 ஆண்டுகளாக நிரப்பப்படாத போலீஸ் இசைக்குழு பணியிடம்

﻿ 16 ஆண்டுகளாக நிரப்பப்படாத போலீஸ் இசைக்குழு பணியிடம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:20 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:20 AM

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திருப்பூர்: 'தமிழக காவல்துறையில் கடந்த 16 ஆண்டுகளாக காலியாக உள்ள பாண்டு வாத்திய இசைக்குழு பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்,' என்று தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குடியரசு தினம், சுதந்திர தினம், அரசு விழாக்கள், காவலர் அஞ்சலி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களின் வருகையின்போது காவல்துறையின் கம்பீரத்தை வெளிப்படுத்துவதில் பாண்டு வாத்திய இசைக்குழு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இருப்பினும், இந்தப் பிரிவில், 2008ம் ஆண்டுக்குப்பின், புதிய பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவில்லை.

இது குறித்த, தமிழ்நாடு பாண்டு வாத்திய இசைக்கலைஞர்கள் நலச்சங்க மாநில பொருளாளர் ஜார்ஜ் வில்லியம் கூறியதாவது:

கடந்த 2007--08-ல் நடத்தப்பட்ட தேர்வில், 279 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, சிறப்புப் பயிற்சிக்குப் பின், 2010ம் ஆண்டில் பணியமர்த்தப்பட்டனர். அதன்பின், புதிய ஆட்சேர்ப்பு நடைபெறாததால் காலிப்பணியிடங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. பணியில் இருந்த, 10 இசைக்காவலர்கள் உயிரிழந்துள்ளதால் நிலைமை மேலும் மோசமடைந்துள்ளது.

பல மாவட்டங்களில் ஊர்க்காவல் படையைச் சேர்ந்த இசைக்கலைஞர்கள், 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தற்காலிகமாக இந்தப் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அவர்களுக்கு வயது தளர்வு வழங்கி, கருணை அடிப்படையில் காவல்துறை பாண்டு வாத்திய இசைப்பிரிவில் நிரந்தரமாக நியமிக்க வேண்டும்.

இதுதவிர, காவல்துறையில் காலியாக உள்ள இசைக்காவலர் பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்புவதுடன், இளைஞர்களிடம் இக்கலையின் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் பாண்டு வாத்திய இசையை ஒரு பாடமாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். இந்த கோரிக்கை தொடர்பாக டி.ஐ.ஜி.யிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

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