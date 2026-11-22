3 பேர் மீது பாய்ந்த ‘குண்டாஸ்’ குற்றத்தடுப்பில் போலீசார் தீவீரம்
3 பேர் மீது பாய்ந்த ‘குண்டாஸ்’ குற்றத்தடுப்பில் போலீசார் தீவீரம்
UPDATED : நவ 21, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:30 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் பைக் திருட்டு மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா விற்பனையில் ஈடுபட்ட மூவர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் தெற்கு போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட வீரராகவ பெருமாள் கோவில் அருகே, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஸ்ருதி, 21, என்பவரின் இருசக்கர வாகனம் திருடு போனது. இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த தெற்கு போலீசார், திருட்டில் ஈடுபட்ட கார்த்திகேயன், 52, என்பவரைக் கைது செய்து திருப்பூர் மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனர்.
அவர் தொடர்ந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதி, அவரைக் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரி உத்தரவிட்டார். இதற்கான உத்தரவு நகல் சிறையில் உள்ள அவரிடம் வழங்கப்பட்டது.
அனுப்பர்பாளையம் போலீசார், கடந்த மாதம் தோட்டத்துப்பாளையம் அருகே சோதனை நடத்தியபோது, தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்பனை செய்த சூரியபாண்டியன், 30, ஹேமந்த்குமார், 26, ஆகியோரைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இவ்விருவர் மீதும் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரி உத்தரவிட்டார். இதற்கான உத்தரவு நகல்கள் திருப்பூர் மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இருவரிடமும் வழங்கப்பட்டன.