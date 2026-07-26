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﻿ திருப்பூர் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் கைவரிசை வாகனங்களைத் திருடிய 'போலீஸ் நண்பர்'

﻿ திருப்பூர் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் கைவரிசை வாகனங்களைத் திருடிய 'போலீஸ் நண்பர்'

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:26 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:26 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர் தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த, 10 இருசக்கர வாகனங்களை, 'போலீஸ் நண்பர்' ஒருவர் திருடிச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் காட்டன் மார்க்கெட் வளாகத்தில் செயல்படுகிறது. திருட்டு, விபத்து உட்பட வழக்குகள் தொடர்பாக பறிமுதல் செய்யப்படும் வாகனங்கள், கோர்ட்டில் கணக்கு காட்டிய பின், போலீஸ் ஸ்டேஷனை ஒட்டிய பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள காலியிடத்தில் நிறுத்தப்படுவது வழக்கம்.

சமீபத்தில் வழக்கு ஒன்றில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த டூவீலரை போலீசார் தேடியபோது, அது மாயமாகி இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். தொடர்ந்து மற்ற வாகனங்களை சரிபார்த்தபோது, மொத்தமாக 10 டூவீலர்கள் காணாமல் போனது தெரியவந்தது.

ஸ்டேஷன் வளாகத்திலுள்ள, 'சிசிடிவி' பதிவுகளை ஆய்வு செய்தபோது, பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ் என்ற பெயரில் வலம் வரும் ஒரு நபர், டூவீலர்களை திருடியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

போலீஸ் ஸ்டேஷனை ஒட்டி நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்களை ஒவ்வொன்றாகத் தள்ளிச் சென்று, அருகே உள்ள இலைக்கடையில் நிறுத்தி, அதன்பின், இலைக்கட்டு ஏற்ற வரும் வேன்களில் அனுப்பியது கேமரா பதிவில் உறுதியானது.

இது தொடர்பாக, மூன்று பேரை பிடித்து, ரகசியமாக விசாரித்த போலீசார், ஏழு டூவீலர்களை மட்டுமே மீட்டனர். மீதமுள்ள மூன்று டூவீலர்கள் குறித்து கேட்டபோது, 'எங்களுக்கு தெரியாது' என மூவரும் கைவிரித்துள்ளனர்.

போலீஸ் ஸ்டேஷனிலேயே 'கைவரிசை' காட்டிய அந்த ஆசாமி, நீண்ட காலமாக தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில், இன்ஸ்பெக்டர், நுண்ணறிவுப் பிரிவு போலீசார் ஆகியோருக்கு, அவர்களின் சொந்த வேலைகள் மற்றும் ஸ்டேஷன் பணிகளை செய்து கொடுத்தபடி ஜாலியாக வலம் வந்தவர்.

மீட்கப்பட்ட ஏழு வாகனங்களை மட்டும் திருப்பி வாங்கிய போலீசார், உயரதிகாரிகளுக்கு இந்த விவகாரம் தெரிந்தால் பிரச்னை ஏற்படும் என்பதால், மூன்று பேர் மீதும் வழக்கு எதுவும் பதிவு செய்யாமல் காதும், காதும் வைத்தது போல், பூசி மெழுகி விட்டனர்.

இது குறித்து, போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரியிடம் கேட்டதற்கு, ''இந்த விவகாரம் குறித்து, விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.

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