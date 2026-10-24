போலீஸ் செய்தி – 1 45 பவுன் நகை, பணம் திருட்டு

ADDED : அக் 24, 2026 12:28 AM
திருப்பூர் மாஸ்கோ நகரைச் சேர்ந்தவர் அருள்ராஜ், 45. மளிகை கடை வைத்துள்ளார். இவர் தன் மனைவி மற்றும் மகளுடன் கடந்த 18ம் தேதி சொந்த ஊரான துாத்துக்குடிக்கு தசரா பண்டிகைக்காக சென்றார் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
பண்டிகை முடிந்து வீடு திரும்பியபோது, வீட்டின் கதவு பூட்டு உடைத்து திறந்து கிடந்தது. உள்ளே சென்று பார்த்தபோது வீட்டு பீரோவில் இருந்த 45 பவுன் தங்க நகைகளும், ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட ரொக்கமும் திருடு போனது தெரிந்தது என புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது.
வடக்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
தசரா பண்டிகைக்கு வீட்டை பூட்டிவிட்டு குடும்பத்துடன் சென்ற தகவலை அறிந்த நபர்கள் இச்செயலில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். இது தொடர்பாக சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.