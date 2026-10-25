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போலீஸ் செய்தி – 4 மின் மோட்டார் ஒயர் வெட்டி திருட்டு
போலீஸ் செய்தி – 4 மின் மோட்டார் ஒயர் வெட்டி திருட்டு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:33 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:28 AM
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சேவூர் அருகே அ.குரும்பபாளையம் கரியங்காடு தோட்டத்தை சேர்ந்த விவசாயி ஆறுசாமி, 65. இவரது தோட்டத்தில் மின் மோட்டார் பழுதடைந்தது. பழுதை சரி செய்து கிணற்றில் பொருத்த சென்றபோது ஆயிரம் அடி நீள ஒயரை மர்ம நபர்கள் வெட்டி திருடி சென்றது தெரிந்தது.
இது குறித்து சேவூர் போலீசில் புகார் அளித்தார். மேலும் கானூர், ஆலத்துார், தண்டுக்காரன்பாளையம், முறியாண்டம்பாளையம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த வாழைக்குலைகளை மர்ம நபர்கள் வெட்டி சென்றனர்.