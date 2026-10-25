/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/போலீஸ் செய்திகள் –2 412 கிலோ குட்கா பறிமுதல்
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
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திருப்பூர் 15 வேலம்பாளையம் போலீசார் ஆத்துப்பாளையம் பகுதியில் சோதனை செய்தனர். சந்தேகத்தின் பேரில் இரு நபர்களை பிடித்து விசாரித்தபோது குட்கா பதுக்கி விற்பனை செய்வது தெரிந்தது.
அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபாகரன், 35 மற்றும் தமிழ்மணி, 27 ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்கள் விற்பனைக்கு பதுக்கி வைத்திருந்த 412 கிலோ குட்கா பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இருவரையும் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட குட்காவுடன் கைதான பிரபாகரன், தமிழ்மணி.