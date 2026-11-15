/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/வாரச் சந்தையில் சடலம் போலீசார் விசாரணை
ADDED : நவ 14, 2026 09:33 PM
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காங்கயம்: காங்கயம் வாரச்சந்தை வளாகத்தில் தற்கொலை செய்துகொண்ட நிலையில் ஆண் ஒருவரின் சடலத்தை போலீசார் இன்று (நவ.,14) மீட்டனர்.
காங்கயம் வாரச்சந்தை திங்கள்தோறும் கூடும். ஆள்நடமாட்டம் குறைவான ஒதுக்குப்புறப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த சந்தை வளாகத்தில், மற்ற நாட்களில் மது விற்பனை உள்ளிட்ட சமூக விரோதச் செயல்கள் நடைபெறுவதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில், அங்கு ஆண் ஒருவர் உயிரிழந்து கிடப்பதாகப் பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின்பேரில், போலீசார் உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இறந்தவர் யார், எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர் என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.