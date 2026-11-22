/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/குளத்தில் ஆண் சடலம்: போலீசார் விசாரணை
ADDED : நவ 21, 2026 07:48 PM
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குன்னத்துார்: திருப்பூர் மாவட்டம், குன்னத்துாரில் உள்ள குளத்தில் நேற்று ஆண் சடலம் ஒன்று கிடந்தது.
அப்பகுதியினர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் அங்கு சென்று சடலத்தை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பெருந்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், இறந்தவர் ஊத்துக்குளி ஆர்.எஸ். அய்யா முத்தையன்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வம், 50, என்பது தெரியவந்தது. இவர் ஊர் ஊராகச் சென்று குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பொருட்களை விற்பனை செய்து வந்துள்ளார். அவர் இறந்து மூன்று நாட்களுக்கு மேல் ஆகியிருக்கலாம் என்பதால், சடலம் அழுகிய நிலையில் காணப்பட்டது. அவர் எப்படி இறந்தார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.