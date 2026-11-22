ஒரு டூவீலரில் 4 பெண்கள் போக்குவரத்து விதிமீறல் போலீசார் ‘மவுனம்’
ஒரு டூவீலரில் 4 பெண்கள் போக்குவரத்து விதிமீறல் போலீசார் ‘மவுனம்’
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 11:46 PM
அவிநாசி: அவிநாசியில் டூவீலர் இயக்கும் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், 18 வயது நிரம்பாத பள்ளி, கல்லுாரி மாணவிகள் சிலர் போக்குவரத்து விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் வாகனங்களை ஓட்டுவதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது. நேற்று கோவை மெயின் ரோட்டில் உள்ள சேவூர் ரோடு சிக்னலில், ஒரே டூவீலரில் நான்கு பெண்கள் அமர்ந்து சென்றுள்ளனர். அப்போது அங்கு போக்குவரத்து போலீசார் பணியில் இருந்தும், இவர்களை கண்டுகொள்ளவில்லை.
இன்சூரன்ஸ், ஹெல்மெட் உள்ளிட்ட விதிமீறல்களுக்காக ஆண்களுக்கு அபராதம் விதிக்கும் போலீசார், அனைவரையும் நிறுத்தி சோதனை செய்வதில்லை என்றும், விதிமீறல்களுக்கு அபராதம் விதிப்பதில்லை என்றும் சிலர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். மேலும், சிலர் ஒருவழிப் பாதையில் விதிமுறைகளை மீறிச் செல்வதால் விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, டூவீலர் ஓட்டுபவர்களின் வயது, ஓட்டுநர் உரிமம், ஹெல்மெட் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பாரபட்சமின்றி சோதனை செய்து, விதிமீறுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவிநாசி போக்குவரத்து போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.