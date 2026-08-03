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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ மாசடையும் குடிநீர்: ஊராட்சி அலட்சியம்

﻿ மாசடையும் குடிநீர்: ஊராட்சி அலட்சியம்

﻿ மாசடையும் குடிநீர்: ஊராட்சி அலட்சியம்

ADDED : ஆக 03, 2026 04:28 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 04:28 AM

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உடுமலை: குடிநீர் வால்வு உடைந்துள்ள நிலையில், அப்பகுதி முழுவதும் குப்பைத்தொட்டியாக மாறியும், போடிபட்டி ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

உடுமலை ஒன்றியம் போடிபட்டியில், குடிநீர் குழாய் வலையமைப்பில் உள்ள, முக்கிய வால்வு தொட்டியின் மூடி உடைந்த நிலையில் நீண்ட நாட்களாக உள்ளது. இதனால் தொட்டிக்குள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், மண் மற்றும் குப்பை தேங்கிக்கிடக்கின்றன.

மேலும், மழைநீரும் கழிவுநீரும் தொட்டிக்குள் புகும் நிலை உருவாகியுள்ளதால், குடிநீர் மாசுபடும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, பலமுறை ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். குடிநீரின் தரம் பாதிக்கப்பட்டால், பொதுமக்களுக்கு உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

எனவே, உடைந்துள்ள வால்வு மற்றும் தொட்டியை உடனடியாக சீரமைத்து, குப்பையை அகற்றி சுத்தம் செய்வதுடன், பாதுகாப்பான மூடி அமைத்து குடிநீர் மாசுபடுவதை தடுக்க, ஊராட்சி நிர்வாகம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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