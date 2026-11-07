/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மாசு இல்லா தீபாவளி விழிப்புணர்வு நாடகம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:38 PM
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திருப்பூர்: மாசில்லா, விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாடுவது குறித்து திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
திருப்பூர் தெற்கு காவல் நிலையம், தெற்கு தீயணைப்பு நிலையம் மற்றும் திருப்பூர் மக்கள் அமைப்பு இணைந்து நடத்திய இந்நிகழ்ச்சியில், மக்கள் அமைப்பின் முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர் மோகன்குமார் பேசுகையில், ‘சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பட்டாசுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்’ என்றார்.
தெற்கு தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் மோகன், விபத்தில்லாமல் தீபாவளி கொண்டாடுவது குறித்து விளக்கினார். வழிபாட்டுத் தலங்கள், மருத்துவமனைகள், பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் பட்டாசு வெடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு நாடகமும் நடத்தப்பட்டது.