ஊராட்சிகளில் மின் பணிகளில் சுணக்கம்: இருளில் மூழ்கும் கிராம வீதிகள்
ஊராட்சிகளில் மின் பணிகளில் சுணக்கம்: இருளில் மூழ்கும் கிராம வீதிகள்
UPDATED : நவ 19, 2026 08:16 PM
ADDED : நவ 19, 2026 08:10 PM
திருப்பூர்: கிராம ஊராட்சிகளில் தெரு விளக்குகளை பராமரிக்க, பழுதான விளக்குகளை மாற்றுவதற்கு, பிரத்யேக மின் பணியாளர்கள் இல்லாததால், இரவு நேரங்களில், கிராம வீதிகள் இருளில் மூழ்குகின்றன.திருப்பூர் மாவட்டம், தொழில் நகரமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராம ஊராட்சிகளிலும் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள், பொதுமக்களின் குடியிருப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
கிராமப்புற மக்களின் அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்றான தெரு விளக்கு பராமரிப்புப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.இதுவரை, கிராம ஊராட்சிகளில், மின்சாரம் சார்ந்த பணிகளை மின்வாரிய ஊழியர்களே மேற்கொண்டு வந்தனர். தற்போது மின்வாரியத்தில், தற்காலிக ஊழியர்களே அதிகளவில் பணியாற்றி வருவதாலும், அவர்களுக்கு துறை ரீதியான பணிச்சுமை அதிகமாக இருப்பதாலும், ஊராட்சிப் பகுதிகளுக்குச் சென்று தெரு விளக்குகளைப் பராமரிப்பதில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.இதன் காரணமாக, மின் கம்பங்களில் பழுதான விளக்குகளை மாற்றுவதற்கு, உரிமம் பெற்ற தனியார் மின் பணியாளர்களையே ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் நாட வேண்டியுள்ளது. ‘அவசரத் தேவைகளுக்குத் தனியார் பணியாளர்கள் உடனடியாகக் கிடைப்பதில்லை’ என ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். இதனால், திருப்பூரின் புறநகர் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள பல வீதிகள், இரவு நேரங்களில் இருளில் மூழ்கிக் கிடக்கின்றன.சில காலமாக திருப்பூர் மாவட்டத்தின் கிராமப் பகுதிகளிலும் கொலை, கொள்ளை, திருட்டு, வழிப்பறி மற்றும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. தெரு விளக்குகள் எரியாததால் ஏற்படும் இருளைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, சமூக விரோதிகள் இத்தகைய குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளதாகக் கிராம மக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.எனவே, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், தமிழக அரசும் மாவட்ட நிர்வாகமும் இதில் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கும் தனித்தனியாக மின் பணியாளரை நியமிக்க இயலாவிட்டாலும், 4 அல்லது 5 கிராம ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கி, வட்டார அளவில் நிரந்தர மின் பணியாளரை அரசு நியமித்து, சம்பளம் வழங்க வேண்டும். இதன் வாயிலாக, ‘மின் பராமரிப்புப் பணிகளை விரைந்து முடித்து, மக்களின் அதிருப்தியைப் போக்குவதோடு, இரவு நேர குற்றச் செயல்களையும் தடுக்க முடியும்’ என, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.