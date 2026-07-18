21ம் தேதி மின் நிறுத்த பகுதிகள்

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 11:18 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:32 PM
21ம் தேதி : காலை, 9:00 முதல் மாலை, 4:00 மணி வரை
நேதாஜி ஆயத்த ஆடை பூங்கா துணை மின் நிலையம்
பச்சாம்பாளையம், பரமசிவம்பாளையம், பெரியாயிபாளையம், பள்ளிபாளையம், பொங்குபாளையம், காளம்பாளையம், பழைய மற்றும் புதிய ஊஞ்சப்பாளையம், குப்பாண்டம் பாளையம், துலுக்கமுத்துார், நல்லாத்துப்பாளையம், வ.அய்யம்பாளையம், ஆயிக்கவுண்டம்பாளையம், பழங்கரை - வேலுார், எஸ்.எஸ். நகர், வீதிக்காடு, முட்டியங்கிணறு, திருமலை நகர், பெ.அய்யம்பாளையம் ஒரு பகுதி, கணக்கம்பாளையம் சிட்கோ.
வஞ்சிபாளையம் துணை மின் நிலையம்
வஞ்சிபாளையம், கணியாம்பூண்டி, சாமந்தங்கோட்டை, செம்மாண்டம்பாளையம், கோதபாளையம், காவிலிபாளையம், 15.வேலம்பாளையம், வெங்கமேடு, வலையம்பாளையம், அனந்தபுரம், செம்மாண்டம்பாளையம்புதுார், முருகம்பாளையம், சோளிபாளையம் மற்றும் ராக்கியபாளையம்.