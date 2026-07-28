/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அவிநாசி வட்டாரத்தில் ஆக. 1ல் மின் நிறுத்தம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:34 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
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காலை, 9:00 முதல், மாலை, 4:00 மணி வரை
அவிநாசி துணை மின் நிலையம்
அவிநாசி, வேலாயுதம்பாளையம், உப்பிலிபாளையம், கருமாபாளையம், செம்பியநல்லுார், சின்னேரிபாளையம், நம்பியாம்பாளையம், ராயம்பாளையம், வேட்டுவபாளையம், பழங்கரை, சீனிவாசபுரம், முத்து செட்டிபாளையம், காமராஜ் நகர், சூளை, மடத்துப்பாளையம், சேவூர், ரோடு, வ.உ.சி. காலனி, கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு ரத வீதிகள், கைகாட்டிப்புதுார், சக்தி நகர், எஸ்.பி. அப்பேரல், குமரன் காலனி மற்றும் ராக்கியாபாளையம்.